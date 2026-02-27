«Црвена Звезда» Станковича проиграла «Лиллю» и вылетела из Лиги Европы
Сербская «Црвена Звезда» проиграла французскому «Лиллю» во втором матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы и вылетела с турнира.
Матч в Белграде завершился со счетом 2:0 в пользу французского клуба.
Голы на счету Оливье Жиру (4-я минута) и Натана Нгой (99).
Первый матч стыкового раунда 19 февраля закончился победой сербского клуба со счетом 1:0.
«Црвену Звезду» с декабря возглавляет Деян Станкович, который с 2024 года работал в московском «Спартаке».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 27 февраля. Первые игры состоятся 12 марта, ответные — 19 марта.
В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл «Тоттенхэм», победивший в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу