 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

«Црвена Звезда» Станковича проиграла «Лиллю» и вылетела из Лиги Европы

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Лилля»
Фото: IMAGO / Marko Metlas / Global Look Press
Фото: IMAGO / Marko Metlas / Global Look Press

Сербская «Црвена Звезда» проиграла французскому «Лиллю» во втором матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы и вылетела с турнира.

Матч в Белграде завершился со счетом 2:0 в пользу французского клуба.

Голы на счету Оливье Жиру (4-я минута) и Натана Нгой (99).

Первый матч стыкового раунда 19 февраля закончился победой сербского клуба со счетом 1:0.

«Црвену Звезду» с декабря возглавляет Деян Станкович, который с 2024 года работал в московском «Спартаке».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 27 февраля. Первые игры состоятся 12 марта, ответные — 19 марта.

В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл «Тоттенхэм», победивший в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Рената Утяева
Футбол Деян Станкович Лига Европы Лилль Црвена звезда
Материалы по теме
Стали известны результаты жеребьевки стыков в плей-офф Лиги Европы
Спорт
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Спорт
Уволенный из «Спартака» Станкович возглавил «Црвену Звезду»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника Политика, 00:55
WSJ сообщила, что Иран отверг ключевые требования США по ядерной сделке Политика, 00:52
Чубайс в иске в суде Канады заявил о своей «исторической оппозиции» Бизнес, 00:43
Россияне смогут показывать электронный паспорт в клиниках и салонах связи Общество, 00:41
Петросян назвала болезненными эмоции после Олимпийских игр в Италии Спорт, 00:39
Что разные варианты базовой цены на нефть значат для бюджета и рубляПодписка на РБК, 00:33
Суд приговорил к двум годам мужчину, облившего краской музей в Кремле Общество, 00:24
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетики после обстрела ВСУ Политика, 00:20
«Црвена Звезда» Станковича проиграла «Лиллю» и вылетела из Лиги Европы Спорт, 00:17
Умеров раскрыл детали переговоров с США в Женеве Политика, 00:12
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50% Финансы, 00:02
СК запросит арест для подозреваемого в похищении девочки в Смоленске Общество, 26 фев, 23:57
В суд Москвы поступило новое дело о госизмене Политика, 26 фев, 23:46
Афганистан назвал первые итоги операции против Пакистана Политика, 26 фев, 23:38