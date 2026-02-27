 Перейти к основному контенту
Эксклюзив

Булыкин заявил о невысоких шансах «Спартака» и «Динамо» на медали в РПЛ

Булыкин: «Спартак» и московское «Динамо» вряд ли доберутся до медалей РПЛ
Перед весенней частью Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет шестым (29 очков), а московское «Динамо» — десятым (21 очко)
Константин Тюкавин (&laquo;Динамо) и Наиль Умяров (&laquo;Спартак&raquo;)
Константин Тюкавин («Динамо) и Наиль Умяров («Спартак») (Фото: пресс-служба ФК «Динамо» Москва)

Московские «Спартак» и «Динамо» маловероятно смогут завоевать медали в сезоне 2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом «РБК Спорт» заявил бывший нападающий «Локомотива», московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Спартак» очень много потерял. Вряд ли, как и московское «Динамо», они доберутся до каких-нибудь медалей. Конечно же, они захотят быть выше, чем «Балтика» (сейчас команда занимает пятое место в чемпионате России. — РБК), по крайней мере «Спартак». Поэтому посмотрим, как получится у них провести весеннюю часть сезона», — сказал Булыкин.

До старта весенней части РПЛ «Спартак» занимает в турнирной таблице шестую строчку, имея в активе 29 очков. Московское «Динамо» расположилось на 10-м месте с 21 баллом.

В 2025 году «Динамо» сменило главного тренера: Валерий Карпин ушел, чтобы сосредоточиться на сборной России. До конца сезона команду будет возглавлять Ролан Гусев, ранее работавший в тренерском штабе с лета 2023 года.

В январе 2026-го испанец Хуан Карлос Карседо стал главным тренером «Спартака». Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года. Ранее он руководил «Ибицей» и «Сарагосой», а с 2023-го — кипрским «Пафосом», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.

В рамках 19-го тура РПЛ московское «Динамо» 1 марта примет самарские «Крылья Советов». В тот же день «Спартак» сыграет против «Сочи».

Лидерство в чемпионате России по-прежнему удерживает «Краснодар», набравший 40 очков. Следом за ним идут «Зенит» с 39 баллами и «Локомотив» c 37 очками.

Полина Мельникова
Российская премьер-лига (РПЛ) чемпионат России ФК Динамо Москва ФК Спартак Москва Футбол Дмитрий Булыкин Валерий Карпин Ролан Гусев
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
