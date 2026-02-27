 Перейти к основному контенту
«Спартак» под ударом. Какие клубы РПЛ сильнее всего пострадают от лимита

«Спартак» занимает последнее место в РПЛ по голам среди россиян
РПЛ возобновляется 27 февраля после зимнего перерыва. С 2026 года начнется ужесточение лимита на легионеров. Однако не все клубы готовы к новым реалиям. По каким клубам лимит ударит сильнее всего — в материале «РБК Спорт»
Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;
Футболисты «Локомотива» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

С начала чемпионата России прошло более половины сезона. Всего забитыми мячами среди россиян в нынешнем сезоне отличились 49,7% футболистов РПЛ.

«РБК Спорт» подсчитал, в каких клубах лидерами по голам и очкам являются отечественные футболисты, а у кого самые результативные игроки — легионеры.

Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров. При этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами. Дегтярев отметил, что в период сезонов 2026/27 и 2028/29 планируется, что каждый год легионеров будет на одного меньше.

Многие клубы не готовы к сокращению числа легионеров, поскольку иностранцы играют определяющую роль. Наибольшую зависимость от легионеров имеют «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Ахмат». К примеру, у «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» среди полевых игроков не нашлось россиян. Из нелегионеров были только казахстанец Наралы Алип и бразилец Дуглас Сантос, которые на тот момент не считались легионерами. У «Спартака» среди полевых оказалось два россиянина.

По ходу нынешнего сезона у «Спартака», как и у «Ахмата», не раз среди полевых оказывалось восемь легионеров. Больше легионеров помимо «Зенита» в матче выходило только у «Краснодара».

Из ведущих клубов наиболее комфортное положение у «Локомотива», в состав которого на поле выходит обычно не более трех легионеров, ЦСКА (6) и московского «Динамо» (6).

Кто из россиян забил больше всего голов

Лидером по голам россиян является «Локомотив» — 37 забитых мячей (94,9%).

В тройку лидеров по забитым мячам россиян входят «Ростов» (80%) и ЦСКА (76,7%).

Худшим по этому показателю является «Спартак», у которого россияне забили только один гол. Это лишь 3,8% от всех 26 голов команды в нынешнем сезоне.

Форвард «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим бомбардиром чемпионата России на данный момент, он отметился 11 голами. В топ-5 из нелегионеров также входят одноклубник лидера Дмитрий Воробьев, Максим Глушенков («Зенит») и Эдуард Сперцян («Краснодар») — по 8 голов.

Кто из россиян набрал больше всех очков

Лучшим ассистентом лиги на данный момент является капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян. В активе полузащитника сборной Армении 12 голевых передач. Всего в топ-13 входит 10 нелегионеров, семь из них — россияне. Также в топ-3 входят Батраков (6) и полузащитник ЦСКА Иван Обляков (5), в активе остальных из топ-13 по четыре голевых передачи.

«Локомотив» также является лидером среди россиян в сезоне. Всего футболисты России набрали 69 очков.

Лидеры по легионерам

«Зенит» пока является единственной командой, которая на матч РПЛ вышла с максимальным количеством легионеров. Это случилось в пятом туре чемпионата России в игре против «Спартака».

На втором месте по числу легионеров «Краснодар» (10-й тур с «Ростовом»), «Спартак» (4-й тур с «Локомотивом») и «Ахмат» (1-й тур с «Рубином»).

Меньше всего иностранцев было в составе «Локомотива» в матче 12-го тура с ЦСКА (3:0). Помимо «железнодорожников» больше всего россиян было у «Ростова» (6 тур с «Локомотивом») и «Балтики» (6 тур с «Сочи»).

Альвина Цаканян
