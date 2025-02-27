Чемпионка мира по волейболу и экс-капитан сборной Евгения Старцева родила дочь

Чемпионка мира и Европы по волейболу Евгения Старцева родила дочь

Евгения Старцева была связующей сборной России с 2007 года, а в 2024-м завершила карьеру. Она сообщила, что стала мамой 24 февраля

Евгения Старцева (Фото: Elsa / Getty Images)

Чемпионка мира и Европы по волейболу, бывший капитан сборной России Евгения Старцева сообщила в телеграм-канале, что родила дочь.

Старцевой 36 лет, она завершила карьеру в июле 2024 года.

Волейболистка написала, что стала мамой 24 февраля и ее «мир уже никогда не будет прежним».

Старцева выступала за сборную с 2007 года, выиграла чемпионат мира (2010 год), чемпионат Европы (2015), завоевала бронзу Кубка мира (2019), серебро (2009) и бронзу (2014) Гран-при. На клубном уровне связующая играла за «Автодор-Метар», краснодарское «Динамо», «Динамо-Ак Барс» и московское «Динамо».