Фигурист Бричги: я бы не стал чемпионом Европы, если бы россиян допустили

Швейцарский фигурист заявил, что не выиграл бы ЧЕ при допуске россиян

Лукас Бричги выиграл чемпионат Европы в возрасте 27 лет. Он заявил, что ему «повезло» с отстранением россиян, потому что в одиночном катании они всегда были хороши

Лукас Бричги (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Швейцарский фигурист Лукас Бричги, неожиданно выигравший чемпионат Европы в начале февраля, заявил «Чемпионату», что его победа стала возможна из-за ошибок лидеров и отсутствия россиян.

Бричги был восьмым после короткой программы, но в произвольной обошел лидера и действующего чемпиона француза Адама Сяо Хим Фа почти на 20 баллов.

Фигурист отметил, что считает себя «не таким уж большим талантом», а из четверных ему удается делать только тулуп и сальхов. По его словам, на предстоящей Олимпиаде в Италии у него мечта попасть в топ-8.

Бричги отметил, что в фигурном катании «уровень во многих дисциплинах без россиян упал». «Русские буквально доминировали, по крайней мере, в женском одиночном и парах, также немного в танцах. Мужчины тоже были очень хороши, хоть и не всегда доминировали», — сказал 27-летний швейцарец.

Он отметил, что на аренах было больше людей, когда выступали российские фигуристы, и он немного скучает по этому. «Мне тоже повезло в какой-то мере, что их здесь нет. Я бы, наверное, не стал чемпионом Европы, если бы они катались», — сказал Бричги.

С 2014 года и до отстранения в 2022-м российские одиночники неизменно входили в число призеров чемпионата Европы. В 2022-м турнир выиграл Марк Кондратюк, а в 2020-м — Дмитрий Алиев.