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Бивол поднялся на четвертое место в рейтинге лучших боксеров от The Ring

The Ring: Бивол поднялся на четвертое место в рейтинге лучших боксеров мира
Ранее Дмитрий Бивол был пятым в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, но после победы над Артуром Бетербиевым поменялся с ним местами, став четвертым. Возглавляет список Александр Усик
Дмитрий Бивол (в центре)
Дмитрий Бивол (в центре) (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Российский абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поднялся на четвертое место в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии The Ring, сообщается на странице журнала в соцсети X.

Бивол в ночь на 23 февраля победил в бою-реванше соотечественника Артура Бетербиева раздельным решением судей и забрал у него пояса WBA, WBC, WBO и IBF.

Ранее четвертую строчку в рейтинге занимал Бетербиев, а Бивол был пятым.

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Дмитрий Бивол

Лучшим боксером мира The Ring считает украинского тяжеловеса Александра Усика (чемпион WBA, WBC, WBO). Вторым в рейтинге идет японец Наоя Иноуэ, третьим — американец Теренс Кроуфорд. Бетербиев опустился на пятое место.

У Бивола 24 победы в 25 боях при единственном поражении от Бетербиева в октябре 2024 года.

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