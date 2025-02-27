Бивол поднялся на четвертое место в рейтинге лучших боксеров от The Ring
Российский абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поднялся на четвертое место в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии The Ring, сообщается на странице журнала в соцсети X.
Бивол в ночь на 23 февраля победил в бою-реванше соотечественника Артура Бетербиева раздельным решением судей и забрал у него пояса WBA, WBC, WBO и IBF.
Ранее четвертую строчку в рейтинге занимал Бетербиев, а Бивол был пятым.
Лучшим боксером мира The Ring считает украинского тяжеловеса Александра Усика (чемпион WBA, WBC, WBO). Вторым в рейтинге идет японец Наоя Иноуэ, третьим — американец Теренс Кроуфорд. Бетербиев опустился на пятое место.
У Бивола 24 победы в 25 боях при единственном поражении от Бетербиева в октябре 2024 года.
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