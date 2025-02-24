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Бивол назвал четырех возможных соперников после победы над Бетербиевым

Помимо третьего боя с Артуром Бетербиевым, Дмитрий Бивол может провести еще один поединок с Саулем Альваресом, а также встретиться с Дэвидом Бенавидесом или Каллумом Смитом
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Image)

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил Boxing News, что его следующим соперником может стать Сауль Альварес, Дэвид Бенавидес, Каллум Смит или Артур Бетербиев.

Бивол сказал, что еще одним вариантом может переход в более тяжелую весовую категорию.

В ночь на 23 февраля Бивол победил Бетербиева раздельным решением судей в бою-реванше в Эр-Рияде.

Бивол уже побеждал Альвареса в мае 2022 года единогласным решением судей, но титулы мексиканца во втором среднем весе на кону не стояли.

После второго боя и Бетербиев, и Бивол заявили о готовности к третьему поединку.

Американец Бенавидес — временный чемпион WBC, британец Смит — временный чемпион WBO.

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