Глава ОКР выразил уверенность в участии сборной России в Олимпиаде-2028
Российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«В текущих условиях наша олимпийская команда не сможет выступить на Играх в Париже, но я абсолютно уверен, что в 2028-м в Лос-Анджелесе российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной, представляющей нашу страну. К этим Играм нужно готовиться уже сейчас, уделив особое внимание ближайшему резерву. Сейчас ОКР ведет в этом направлении большую работу», — сказал Поздняков.
Глава ОКР считает, что первым международным турниром для россиян после отстранения могут стать юношеские Олимпийские игры 2026 года.
«С большой долей вероятности первыми комплексными международными соревнованиями, в которых примут участие российские спортсмены, станут юношеские Олимпийские игры-2026 в Сенегале. К ним мы тоже готовимся», — отметил Поздняков.
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Президент России Владимир Путин в декабре призвал внимательно проанализировать критерии МОК и принять взвешенное решение по Олимпиаде в Париже, если «условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную».
ОКР 23 февраля предупредил тех спортсменов, которые согласятся выступать на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе на условиях МОК, о возможном «нарушении» российских законов.
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