Глава ОКР выразил уверенность в участии сборной России в Олимпиаде-2028

Глава ОКР Поздняков: в 2028 году российские спортсмены будут бороться за медали

Президент ОКР Станислав Поздняков считает, что юношеские Олимпийские игры 2026 года станут первым международным турниром для российских спортсменов после отстранения

Станислав Поздняков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«В текущих условиях наша олимпийская команда не сможет выступить на Играх в Париже, но я абсолютно уверен, что в 2028-м в Лос-Анджелесе российские спортсмены будут бороться за медали в составе единой сборной, представляющей нашу страну. К этим Играм нужно готовиться уже сейчас, уделив особое внимание ближайшему резерву. Сейчас ОКР ведет в этом направлении большую работу», — сказал Поздняков.

Глава ОКР считает, что первым международным турниром для россиян после отстранения могут стать юношеские Олимпийские игры 2026 года.

«С большой долей вероятности первыми комплексными международными соревнованиями, в которых примут участие российские спортсмены, станут юношеские Олимпийские игры-2026 в Сенегале. К ним мы тоже готовимся», — отметил Поздняков.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Президент России Владимир Путин в декабре призвал внимательно проанализировать критерии МОК и принять взвешенное решение по Олимпиаде в Париже, если «условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную».

ОКР 23 февраля предупредил тех спортсменов, которые согласятся выступать на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе на условиях МОК, о возможном «нарушении» российских законов.