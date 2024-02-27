Старт серии плей-офф КХЛ перенесли из-за московского дерби в РПЛ
Старт серии стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским и минским «Динамо» перенесли с 1 марта на 2-е, а вторую игру — с 3 марта на 4-е. Об этом сообщает пресс-служба московского хоккейного «Динамо».
Игры пройдут на «ВТБ Арене».
Смена дат вызвана тем, что 3 марта на «ВТБ Арене» запланирована игра чемпионата России по футболу «Динамо» — «Локомотив».
После второго матча серия переедет в Минск.
Московское «Динамо» во второй раз в истории стало победителем регулярного чемпионата КХЛ. Минский клуб занял восьмое место в Западной конференции, последнее для попадания в плей-офф. Победитель противостояния определится в серии до четырех побед.
Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина
Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности
Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»
Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать
Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео
В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое
Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март
У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены
ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно
Названа дата премьеры комедии «Холоп-2»
Почему карьера в России заканчивается в 30 лет
Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»