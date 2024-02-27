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Старт серии плей-офф КХЛ перенесли из-за московского дерби в РПЛ

Старт серии плей-офф КХЛ перенесли из-за дерби в РПЛ «Динамо» — «Локомотив»
Смена дат вызвана тем, что 3 марта на «ВТБ Арене» запланирована игра чемпионата России по футболу «Динамо» — «Локомотив».
Лидер московского &laquo;Динамо&raquo; и рекордсмен КХЛ Никита Гусев
Лидер московского «Динамо» и рекордсмен КХЛ Никита Гусев (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Старт серии стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским и минским «Динамо» перенесли с 1 марта на 2-е, а вторую игру — с 3 марта на 4-е. Об этом сообщает пресс-служба московского хоккейного «Динамо».

Игры пройдут на «ВТБ Арене».

Смена дат вызвана тем, что 3 марта на «ВТБ Арене» запланирована игра чемпионата России по футболу «Динамо» — «Локомотив».

После второго матча серия переедет в Минск.

Московское «Динамо» во второй раз в истории стало победителем регулярного чемпионата КХЛ. Минский клуб занял восьмое место в Западной конференции, последнее для попадания в плей-офф. Победитель противостояния определится в серии до четырех побед.

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