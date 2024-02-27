Американского теннисиста дисквалифицировали за употребление наркотиков
Американец Кейси Кания дисквалифицирован на два года Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Дисквалификация Кании отсчитывается с даты вынесения решения, 2 февраля 2024 года. Отстранение закончится 1 февраля 2026 года. Результаты игрока, рейтинговые очки и призовые, полученные с момента сдачи проваленной допинг-пробы, также аннулируются.
В августе 2023 года на турнире ATP Challenger спортсмен сдал анализ мочи, в котором был обнаружен каннабис. Кания не имел специального разрешения на использование вещества, которое запрещено Всемирным антидопинговым агентством.
В ноябре 2023 года Кания сдал анализ пробы Б, которая подтвердила наличие каннабиса. Спортсмену было предъявлено обвинение в совершении нарушения антидопинговых правил (ADRV) в соответствии со статьями 2.1 и/или 2.2 антидопинговых правил.
ITIA признала, что игрок не нарушил антидопинговые правила намеренно. Так, американца дисквалифицировали на два года вместо положенных четырех лет.
21-летний Кания занимает 1353-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лучшей позицией Кании в мировом рейтинге была 137-я строчка, которой он достиг в августе 2023 года.
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