Хачанов оценил свой титул на турнире ATP в Дохе

Хачанов о победе на турнире ATP в Дохе: каждый титул — особенный

Российский теннисист заявил, что победа на тай-брейке в первом сете финала со счетом 14:12 придала ему уверенности на оставшуюся часть матча против чеха Якуба Меншика

Карен Хачанов (Фото: IMAGO / SPPRESS / Global Look Press)

Российский теннисист Карен Хачанов считает особенной каждую победу на турнирах ATP. Об этом он заявил после финального матча в Дохе.

Хачанов в решающей встрече в Дохе обыграл 18-летнего чеха Якуба Меншика со счетом 7:6 (14:12), 6:4. Россиян выиграл свой шестой титул ATP в карьере.

«Каждый титул — особенный. Всего хочется побеждать. Мы проводим около 22 турниров за сезон, и, в конце концов, играем почти каждую неделю. Конечно, здесь, в Дохе, один из самых приятных трофеев», — цитирует Хачанова сайт ATP.

«Вчера был тай-брейк, который закончился со счетом 14:12, а когда сегодня была такая же ситуация, я даже не поверил. Я держался до конца и чрезвычайно рад, что удалось в итоге выиграть первый сет. Это очень воодушевило меня и придало уверенности, чтобы выйти вперед во втором», — добавил Хачанов.

На следующей неделе Хачанов станет 15-й ракеткой мира (сейчас он 17-й), Меншик дебютирует в топ-100.

Победитель турнира в Дохе получит $212,3 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, финалист — $123,8 тыс. и 165 очков.