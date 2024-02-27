Кустурица рассказал об эмоциях после подарка от сборной России по футболу

Сборная России по футболу подарила Эмиру Кустурице футболку с номером 70. Сербский режиссер и музыкант надеется, что ему лично вручат подарок на матче 21 марта

Эмир Кустурица (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал «РИА Новости», что тронут подарком от сборной команды России по футболу.

Сборная России подарила Кустурице именную футболку с номером 70 — столько лет исполняется сербскому режиссеру и музыканту 24 ноября этого года.

«Ожидаю, что лично вручат. Это было очень трогательно. Я счастлив, что буду на этом матче (Россия — Сербия), потому что думаю, что это как если бы в семье два брата позвали родственников и друзей выбрать свою команду. Два брата, люди из одной семьи, которые собрали своих лучших представителей для этой игры, и мне очень приятно, что я буду на этом спектакле», — сказал Кустурица.

Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля за фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд».

Сборные России и Сербии 21 марта проведут товарищеский матч в Москве на стадионе «Динамо».

Сборная России сейчас отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. Для российской команды игра с сербами станет первой встречей с европейской сборной за два года.