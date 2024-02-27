Кустурица рассказал об эмоциях после подарка от сборной России по футболу
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал «РИА Новости», что тронут подарком от сборной команды России по футболу.
Сборная России подарила Кустурице именную футболку с номером 70 — столько лет исполняется сербскому режиссеру и музыканту 24 ноября этого года.
«Ожидаю, что лично вручат. Это было очень трогательно. Я счастлив, что буду на этом матче (Россия — Сербия), потому что думаю, что это как если бы в семье два брата позвали родственников и друзей выбрать свою команду. Два брата, люди из одной семьи, которые собрали своих лучших представителей для этой игры, и мне очень приятно, что я буду на этом спектакле», — сказал Кустурица.
Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля за фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд».
Сборные России и Сербии 21 марта проведут товарищеский матч в Москве на стадионе «Динамо».
Сборная России сейчас отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. Для российской команды игра с сербами станет первой встречей с европейской сборной за два года.
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