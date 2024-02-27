Овечкин накричал на судью во время матча НХЛ

Овечкин накричал на судью во время худшего матча в сезоне

В конце первого периода лайнсмен помешал капитану «Вашингтона» получить шайбу у борта. После этого Овечкин накричал на судью. «Убирайся с гребаного пути», — сказал россиянин лайнсмену

Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин накричал на судью во время домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттава Сенаторз» (6:3).

В конце первого периода лайнсмен помешал капитану «Вашингтона» принять шайбу. После этого Овечкин накричал на судью. «Убирайся с гребаного пути», — крикнул россиянин лайнсмену.

Овечкин не смог отличиться во втором матче подряд. При этом во второй раз в сезоне завершил встречу с показателем «-3», худшим в сезоне. Также капитан «Вашингтона» пятый раз в сезоне и 22-й раз в карьере не смог нанести ни одного броска, хотя является одним из самым бросающих игроков НХЛ. Матч с «Оттавой» стал для Овечкина худшим в нынешнем регулярном чемпионате.

В активе Овечкина 16 шайб и 26 передач в 56 матчах сезона. Всего в карьере на его счету 838 голов и 689 передач в 1401 матче. Он является вторым снайпером в истории НХЛ, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки (894).