Овечкин провел худший матч в сезоне
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттава Сенаторз» (6:3).
Россиянин не смог набрать очки во второй игре подряд. Во встрече с «Оттавой» он также не нанес ни одного броска и покинул лед с показателем полезности «-3». Это худший его показатель в сезоне. Он во второй раз в нынешнем чемпионате достиг отметки «-3» и в пятый раз не смог нанести ни одного броска.
Он впервые в одном матче показал худший показатель полезности и не нанес бросков. Всего в карьере матчей без бросков у него было 22.
Овечкин проводит худший сезон в карьере. На его счету 16 шайб и 26 передач в 56 матчах. Он идет на 23 гола в регулярном чемпионате. Ранее в полноценных сезонах капитан «Вашингтона» забрасывал не менее 32 шайб за сезон. Отметки в 30 голов он не достиг единственный раз в карьере — в укороченном из-за пандемии сезоне 2020/21. Тогда он в 45 играх забросил 24 шайбы.
Однако в феврале 38-летний капитан «Вашингтона» показал лучший отрезок за шесть лет. Он отметился шестиматчевой голевой и десятиматчевой результативной серией.
В карьере Овечкина 838 голов и 689 передач в 1401 матче. Он является вторым снайпером в истории НХЛ, уступая лидерство канадцу Уэйну Гретцки (894).
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты