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Овечкин провел худший матч в сезоне

Овечкин провел худший матч в сезоне
Россиянин не смог набрать очки во второй игре подряд. Во встрече с «Оттавой» он также не нанес ни одного броска и покинул лед с показателем полезности «-3»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттава Сенаторз» (6:3).

Россиянин не смог набрать очки во второй игре подряд. Во встрече с «Оттавой» он также не нанес ни одного броска и покинул лед с показателем полезности «-3». Это худший его показатель в сезоне. Он во второй раз в нынешнем чемпионате достиг отметки «-3» и в пятый раз не смог нанести ни одного броска.

Он впервые в одном матче показал худший показатель полезности и не нанес бросков. Всего в карьере матчей без бросков у него было 22.

Овечкин проводит худший сезон в карьере. На его счету 16 шайб и 26 передач в 56 матчах. Он идет на 23 гола в регулярном чемпионате. Ранее в полноценных сезонах капитан «Вашингтона» забрасывал не менее 32 шайб за сезон. Отметки в 30 голов он не достиг единственный раз в карьере — в укороченном из-за пандемии сезоне 2020/21. Тогда он в 45 играх забросил 24 шайбы.

Однако в феврале 38-летний капитан «Вашингтона» показал лучший отрезок за шесть лет. Он отметился шестиматчевой голевой и десятиматчевой результативной серией.

В карьере Овечкина 838 голов и 689 передач в 1401 матче. Он является вторым снайпером в истории НХЛ, уступая лидерство канадцу Уэйну Гретцки (894).

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Александр Овечкин НХЛ Вашингтон Кэпиталз
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