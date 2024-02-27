Скандалы и рекорды. Чем запомнился регулярный чемпионат КХЛ

Завершившийся регулярный чемпионат КХЛ преподнес множество сюрпризов и разочарований. Чем запомнилась регулярка — об этом в материале «РБК Спорт»

Хоккеисты «Динамо» и «Спартака» в борьбе за шайбу (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Конфликт с IIHF

Сезон начался с очередного скандала вокруг вратаря Ивана Федотова. Российский голкипер после чемпионского сезона-2021/22 отказался от продления контракта с ЦСКА и подписал однолетнее соглашение с «Филадельфия Флайерз». Однако перед отъездом он был задержан и отправлен в армию для прохождения срочной службы.

Федотов летом 2023 года после завершения службы подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ сочли, что контракт вратаря все еще действителен, поэтому он не имеет права играть за другие клубы. Международная федерация хоккея (IIHF) встала на сторону клуба НХЛ и 14 августа дисквалифицировала Федотова до конца 2023 года, а ЦСКА получил запрет на международные трансферы на один сезон.

Несмотря на дисквалификацию, в ЦСКА подчеркнули, что заявят игрока на стартовый матч КХЛ с «Ак Барсом» и не намерены соблюдать решение IIHF. За несколько часов до игры стало известно, что КХЛ допустила Федотова к участию в матче.

«Команда ЦСКА подала заявку и включила Федотова на матч. КХЛ заявку приняла, Федотов сыграет сегодня. КХЛ и ЦСКА не согласны с решением IIHF, которое ущемляет права россиянина на труд, — рассказал президент КХЛ Алексей Морозов. — Мы живем по законам России. Мы не нарушаем норм IIHF, продолжаем трансферную политику. Решение заявить Федотова не приведет к нарушению отношений с IIHF».

По словам Морозова, в защиту Федотова выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд.

В ответ глава IIHF Люк Тардифф пригрозил Федерации хоккея России (ФХР) новыми санкциями. Также он отметил, что о снятии отстранения российских команд не может быть речи из-за дела Федотова.

«Все, кажется, забыли или игнорируют, что в отношении Федотова ведется дисциплинарное дело, — заявил он «Спорт-Экспрессу». — Для начала нужно показать, что российский хоккей готов уважать: руководство ИИХФ и наши правила, универсальное понятие контракта, международные правила трансферов, IIHF и санкции Независимого дисциплинарного совета

«Действительно ли российский хоккей хочет вернуться в соревнования ИИХФ? Российский хоккей должен адаптироваться и принять правила, которые принимают и уважают все остальные федерации, а не наоборот», — добавил Тардиф.

В итоге возвращение Федотова в ЦСКА не принесло ожидаемой пользы армейскому клубу. По итогам регулярного сезона Федотов занял 26-е место по проценту отраженных бросков (91,4) и 16-е по коэффициенту надежности (2,37 пропущенных шайбы в среднем за игру). Большое количество шайб Федотов пропустил из-за слабой игры ловушкой.

Возвращение Ковальчука

В начале декабря «Спартак» объявил о возвращении форварда Ильи Ковальчука.

Ковальчук является одной из главных звезд российского хоккея. Воспитанник «Спартака» играл за команду в 1999–2001 годах в низшей лиге. После уехал в НХЛ. 40‑летний форвард не выступал с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». После этого он ездил на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве менеджера. Он трижды завоевывал Кубок Гагарина (в том числе со СКА в 2015 и 2017 годах), а в составе сборной стал олимпийским чемпионом (2018) двукратный чемпион мира.

Ковальчук дебютировал за «Спартак через месяц после объявления о подписании контракта. В матче против «Куньлуня» он повторил рекорд КХЛ по заброшенным шайбам в карьере в пустые ворота — 14 голов. Всего в 20 играх сезона записал на свой счет 8 очков (4 гола и 4 передачи).

В январе «красно-белые» столкнулись с кризисом, потерпев серию поражений. Болельщики обвинили в неудачах Ковальчука, который после этого согласился встретиться с фанатским активом.

Конец 10-летней гегемонии ЦСКА и СКА

С 2015 года победителем регулярного чемпионата неизменно становились ЦСКА или СКА. За этот отрезок ЦСКА шесть раз завоевывал Кубок Континента, СКА — дважды.

Серию прервало московское «Динамо», которое стало двукратным победителем регулярки. Впервые им это удалось в 2014 году.

«Динамо» перед стартом не являлось главным претендентом на Кубок континента. Однако борьба за победу в чемпионате выдалась плотной. До последней недели на Кубок континента претендовали пять команд, а фаворитами считались СКА и «Авангард».

В истории КХЛ победитель регулярки лишь раз становился обладателем Кубка Гагарина. За первые шесть сезонов чемпион ни разу не смог дойти даже до финала. «Проклятие Кубка континента» в 2019 году снял ЦСКА.

Фото: КХЛ

Главные открытия регулярного сезона КХЛ

Молодежь Ларионова

Нижегородское «Торпедо» во главе с Игорем Ларионовым в нынешнем сезоне продолжило восхищать зрителей зрелищной игрой и открывать новые таланты. В октябре форвард «Торпедо» Никита Артамонов стал первым несовершеннолетним игроком в истории лиги, набравшим 4 очка (2 шайбы и 2 передачи) за матч. Рекорд в этой возрастной категории с сентября 2021 года принадлежал Матвею Мичкову (2+1).

Артамонов начал дебютный сезон ударно. Первые очки записал на свой счет в третьей игре, тогда же начал четырехматчевую результативную серию. В итоге к своему 18-летию (17 ноября) Артамонов подошел с 14 очками. Это второй результат в истории КХЛ среди несовершеннолетних игроков. Рекордсменом КХЛ по этому показателю является Владимир Тарасенко — 28 очков (17+11).

В конце октября Артамонов выбыл на месяц из-за травмы. После возвращения результативность новичка КХЛ заметно спала, как и игра самого «Торпедо».

Одним из главных претендентом на приз лучшему новичку сезона является 17-летний защитник нижегородской команды Дмитрий Силаев. Он трижды признавался лучшим новичком недели, и уступает по этому показателю только нападающему Дмитрию Бучельникову.

Уже на старте сезона 17-летний россиянин оказался среди ведущих защитников клуба, получая по 19-20 минут. В Северной Америке Силева называют одним из фаворитов на попадание в топ-3 драфта НХЛ 2024 года.

В феврале главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов отправил игрока домой из-за школьных экзаменов. «Пришло время дать ему возможность, чтобы он поехал, просто побыл дома, почитал книги, подготовился к экзамену в школе: он еще школьник, чтобы вы знали. 7 февраля у него экзамен, поэтому пожелали ему сдать на отлично», — рассказал тренер.

Особняком стоит Василий Атанасов, для которого нынешний сезон является первым полноценным. По ходу регулярки 21-летний форвард не раз приводил в восторг даже равнодушную к «Торпедо» публику.

Атансов забрасывал шайбы на любой вкус — в проходе, броском с отрицательного угла или из-под ноги. А его гол в ворота СКА точно войдет в число лучших по итогам сезона.

За умение читать игру в КХЛ Атанасова прозвали «новым профессором» (профессор — такое прозвище Ларионов получил в бытность игроком).

Аномальная результативность «Спартака» и «Динамо»

«Спартак» оказался самой результативной командой сезона. На счету «красно-белых» 231 гол. Также в топ-5 самых результативных команд вошли СКА (220), магнитогорский «Металлург» (213), московское «Динамо» (211) и омский «Авангард» (211).

В регулярном чемпионате шесть команд достигли отметки в 200 голов. Такое произошло впервые в КХЛ. Ранее не более трех клубов забрасывали 200+ шайб за сезон.

«Красно-белые» впервые оказались самой результативной командой. При этом отметки в 230 голов за сезон ранее достигал только СКА. В сезонах 2016/17 (249 шайб) и 2022/23 (243).

Сразу три игрока команды вошли в топ-10 снайперов КХЛ. Николай Голдобин (37), переписавший множество рекордов клуба, занял второе место, Максим Цыплаков (31) — четвертое, Павел Порядин (27) — шестое. В то же время Голдобин (78) стал третьим в списке бомбардиров, Порядин (57) — восьмым. При этом ранее ни один из перечисленных спартаковцев даже близко не демонстрировал схожую результативность.

Наиболее показательны для «Спартака» матчи с московским «Динамо». В трех из шести играх было заброшено не менее девяти шайб. А в ноябрьской встрече был установлен рекорд КХЛ. Впервые в истории команды забросили друг другу по семь и более шайб за игру. Матч завершился со счетом 8:7 в пользу «Спартака». Эта встреча вошла в топ-3 самых результативных в истории КХЛ, но предыдущие две завершились разгромными победами.

Результативность же московского «Динамо» объясняется очень высокой для КХЛ реализацией большинства — 30,7%. Ранее в КХЛ лишь дважды достигали 30% — магнитогорский «Металлург» завершил регулярку-2016/17 с показателем 30,9%, в сезоне-2021/22 «Авангард» реализовал 30,6% большинства.

Из аутсайдеры в лидеры

И все же одну из главных неожиданностей преподнесла тольяттинская «Лада», которая вернулась в КХЛ спустя пять лет после исключения. Команда Олега Браташа собиралась с нуля из свободных агентов и считалась одним из главных аутсайдеров сезона. Однако к середине сезона «Лада» подошла в качестве одного из лидеров чемпионата. При этом клуб набирал очки и в играх с многолетними фаворитами КХЛ. Но во второй половине клуб из Тольятти заметно сбавил темп, что не помешало пробиться в плей-офф.

Кто разочаровал

ЦСКА стал автором главного разочарования. Действующий чемпион и лучшая команда последних десяти лет первый месяц завершил вне зоны плей-офф. В аналогичном положении оказался и СКА.

Но в отличие от петербургской команды подопечным Сергея Федорова не удалось обрести стабильности. В результате ЦСКА на протяжении всего сезона дрейфовал в середине таблицы и не смог добыть преимущество своей площадки в плей-офф, показав худший результат за десять лет.

Звездный «Ак Барс» провел точечную трансферную кампанию перед стартом сезона, усилив состав лучшим нападающим прошлого сезона Дмитрием Яшкиным, ведущим игроком СКА Дамиром Жафяровым и вернувшимся из НХЛ Евгением Свечниковым. Однако показать соответствующую составу игру казанцам не удалось. Команда финишировала четвертой на Востоке.

К тому же «Ак Барс» вновь не обошли стороной скандалы. В частности, Жафяров и защитник Никита Евсеев обратились в КХЛ с требованием разорвать контракт из-за дискриминации.

Фото: КХЛ

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