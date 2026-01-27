 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 3,3 x 3,45 2 2,2 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 4,8 x 4,1 2 1,67 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,05 x 14 2 45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,12 x 9,5 2 20 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,3 x 4,3 2 1,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 1,7 x 4,1 2 4,6 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,6 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,5 x 3,65 2 1,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,31 x 22 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

«Локомотив» нанес СКА пятое подряд поражение в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (первая минута и 60-я) и Александр Радулов (34).

У проигравших отличился Рокко Гримальди (60).

Матч начался в 19:44 мск в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, которая длилась почти 900 дней. СКА вышел на игру в новом, специально созданном для этого события комплекте формы.

Сегодняшняя победа «Локомотива» стала третьей подряд. Ярославский клуб обыграл 21 января минское «Динамо» (2:1) и 25 января «Спартак» (3:2 овертайм).

СКА потерпел уже пятое поражение подряд. Команда не побеждает с 16 января. Петербургский клуб уступил: 16 января «Сочи» (1:2), 19 января минскому «Динамо» (3:4), 22 января «Спартаку» (1:2) и 24 января «Торпедо» (0:6). После этого тренерский штаб Игоря Ларионова покинули сразу два помощника — Владимир Филатов и Максим Семенов.

«Локомотив» набрал 69 очков в 51 матче и занимает первое место в Западной конференции. СКА с 53 очками в 48 встречах расположился на восьмой строчке.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей ХК Локомотив Ярославль ХК СКА Санкт-Петербург КХЛ
Материалы по теме
Хоккеист «Автомобилиста» попросил клуб уволить его
Спорт
Бывший тренер хоккейного «Спартака» стал помощником Ларионова в СКА
Спорт
Лидер КХЛ вышел в Кубок Гагарина за 20 матчей до конца чемпионата
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 17:48
В Петербурге прошел салют в честь годовщины снятия блокады. Видео Общество, 22:34
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 22:30
Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству Лекорню Политика, 22:17
Власти расширят критерии получения статуса ветерана боевых действий Политика, 22:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:03
«Локомотив» нанес СКА пятое подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:59
Байден на фоне протестов призвал всю Америку «встать и высказаться» Политика, 21:56
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России Экономика, 21:35
Глава МИД Украины назвал подписантов мирного плана Политика, 21:21
Минэк сообщил о принудительном лицензировании технологий ушедших компаний Экономика, 21:18
МОК допустил на Олимпиаду еще четырех российских спортсменов Спорт, 21:15
Усман Нурмагомедов возглавил первый в истории рейтинг лучших бойцов PFL Спорт, 21:09
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00