«Локомотив» нанес СКА пятое подряд поражение в КХЛ

Александр Радулов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (первая минута и 60-я) и Александр Радулов (34).

У проигравших отличился Рокко Гримальди (60).

Матч начался в 19:44 мск в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, которая длилась почти 900 дней. СКА вышел на игру в новом, специально созданном для этого события комплекте формы.

Сегодняшняя победа «Локомотива» стала третьей подряд. Ярославский клуб обыграл 21 января минское «Динамо» (2:1) и 25 января «Спартак» (3:2 овертайм).

СКА потерпел уже пятое поражение подряд. Команда не побеждает с 16 января. Петербургский клуб уступил: 16 января «Сочи» (1:2), 19 января минскому «Динамо» (3:4), 22 января «Спартаку» (1:2) и 24 января «Торпедо» (0:6). После этого тренерский штаб Игоря Ларионова покинули сразу два помощника — Владимир Филатов и Максим Семенов.

«Локомотив» набрал 69 очков в 51 матче и занимает первое место в Западной конференции. СКА с 53 очками в 48 встречах расположился на восьмой строчке.