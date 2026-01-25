СКА убрал из штаба двух тренеров после разгрома от бывшей команды Ларионова

СКА убрал из штаба двух тренеров после четырех поражений подряд

Владимир Филатов отвечал в СКА за нападающих, а Максим Семенов — за защитников. СКА накануне разгромно проиграл «Торпедо» (0:6), потерпев четвертое поражение подряд

Фото: Телеграм-канал ХК СКА

Владимир Филатов и Максим Семенов покинули тренерский штаб петербургского СКА по решению руководства, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Решение связано с неудовлетворительными результатами. СКА проиграл четыре последних матча и занимает восьмое место в Западной конференции.

Филатов отвечал за подготовку нападающих, он работал с Игорем Ларионовым еще в нижегородском «Торпедо». Семенов был тренером защитников.

Оба тренера останутся работать в системе СКА.

Накануне петербургский клуб уступил со счетом 0:6 «Торпедо». Ларионов в четвертый раз в этом сезоне проиграл своей бывшей команде.