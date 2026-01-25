СКА убрал из штаба двух тренеров после четырех поражений подряд
Владимир Филатов и Максим Семенов покинули тренерский штаб петербургского СКА по решению руководства, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
Решение связано с неудовлетворительными результатами. СКА проиграл четыре последних матча и занимает восьмое место в Западной конференции.
Филатов отвечал за подготовку нападающих, он работал с Игорем Ларионовым еще в нижегородском «Торпедо». Семенов был тренером защитников.
Оба тренера останутся работать в системе СКА.
Накануне петербургский клуб уступил со счетом 0:6 «Торпедо». Ларионов в четвертый раз в этом сезоне проиграл своей бывшей команде.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»