Царукян победил Хукера в главном бою турнира UFC в Катаре
Российско-армянский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке турнира UFC Fight Night, который прошел в Эр-Райяне (Катар).
Бой завершился после удушающего приема Царукяна во втором раунде.
На счету 29-летнего Царукян теперь 23 победы (пять подряд) и три поражения в ММА. У 35-летнего Хукера 24 победы и 13 поражений.
До этого поединка Царукян занимал первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе, Хукер — шестое. Чемпионом в этой весовой категории является испанско-грузинский боец Илия Топурия.
Царукян в начале года должен был провести титульный бой с россиянином Исламом Махачевым. Однако за два дня до поединка он снялся из-за травмы спины.
