Царукян победил Хукера в главном бою турнира UFC в Катаре

Первый номер в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе выиграл пятый поединок подряд

Арман Царукян (Фото: Chris Unger / Zuffa LLC)

Российско-армянский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке турнира UFC Fight Night, который прошел в Эр-Райяне (Катар).

Бой завершился после удушающего приема Царукяна во втором раунде.

На счету 29-летнего Царукян теперь 23 победы (пять подряд) и три поражения в ММА. У 35-летнего Хукера 24 победы и 13 поражений.

До этого поединка Царукян занимал первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе, Хукер — шестое. Чемпионом в этой весовой категории является испанско-грузинский боец Илия Топурия.

Царукян в начале года должен был провести титульный бой с россиянином Исламом Махачевым. Однако за два дня до поединка он снялся из-за травмы спины.