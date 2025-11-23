 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Краснодар 1 2,95 x 3,55 2 2,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,75 x 3,8 2 4,6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,5 x 3,95 2 1,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,05 x 3,85 2 2,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,25 x 6,2 2 12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,25 x 3,95 2 2,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,35 x 3,7 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,35 x 5 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,45 x 4,7 2 6,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,12 x 3,6 2 3,3 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33
Спорт⁠,
0

Царукян победил Хукера в главном бою турнира UFC в Катаре

Первый номер в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе выиграл пятый поединок подряд
Арман Царукян
Арман Царукян (Фото: Chris Unger / Zuffa LLC)

Российско-армянский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке турнира UFC Fight Night, который прошел в Эр-Райяне (Катар).

Бой завершился после удушающего приема Царукяна во втором раунде.

На счету 29-летнего Царукян теперь 23 победы (пять подряд) и три поражения в ММА. У 35-летнего Хукера 24 победы и 13 поражений.

До этого поединка Царукян занимал первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе, Хукер — шестое. Чемпионом в этой весовой категории является испанско-грузинский боец Илия Топурия.

Царукян в начале года должен был провести титульный бой с россиянином Исламом Махачевым. Однако за два дня до поединка он снялся из-за травмы спины.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
смешанные единоборства (ММА) UFC Арман Царукян
Материалы по теме
Царукян боднул соперника в голову на битве взглядов перед турниром UFC
Спорт
Чемпион UFC Чимаев ответил на вопрос о следующем бое
Спорт
Экс-чемпион Bellator Немков рассказал о неудачных переговорах с UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 01:06 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 01:06
Институт Пушкина назвал самое популярное слово 2025 года Общество, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Царукян победил Хукера в главном бою турнира UFC в Катаре Спорт, 00:57
WP узнала о рассмотрении Вашингтоном плана по захвату Мадуро Политика, 00:44
Как на саммит G20 приехали лидеры стран. Видео Политика, 00:24
На территории ДНР начались перебои с электричеством из-за дронов Политика, 00:22
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Севастопольский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки Политика, 00:08
Грэм заявил, что мирный план Трампа требует улучшения Политика, 22 ноя, 23:49
Sky News узнал об игре Стармера в «ударь крота» из-за плана по Украине Политика, 22 ноя, 23:42
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 22 ноя, 23:40
В Думу внесут проект для защиты от «бабушкиной схемы» при покупке квартир Общество, 22 ноя, 23:21
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 22 ноя, 23:00
Посольство в Малайзии раскрыло детали смерти ребенка из-за медузы Общество, 22 ноя, 22:56