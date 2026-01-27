 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 3,4 x 3,4 2 2,15 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,4 x 3,55 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,05 x 13 2 42 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,12 x 9,5 2 20 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,3 x 4,3 2 1,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 1,7 x 4,05 2 4,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,6 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,4 x 3,65 2 1,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,31 x 22 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Роналду поздравил невесту Джорджину с днем рождения подарком от Rolex

Криштиану Роналду подарил невесте часы Rolex и назвал ее «женщиной своей жизни»
Футболист подарил своей невесте Джорджине Родригес на ее 32-летие часы Rolex и назвал ее «женщиной своей жизни»
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Нападающий «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta и является запрещенной в России как экстремистская организация) пост в честь дня рождения своей невесты Джорджины Родригес.

Футболист подписал совместную фотографию: «С днем рождения, женщина моей жизни!». В свою очередь, Джорджина в сторис показала подарок от возлюбленного — часы премиального швейцарского бренда Rolex.

Пара состоит в отношениях с 2016 года. В августе 2025 года Роналду сделал Родригес предложение. Пара воспитывает пятерых детей (Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео от суррогатной матери и двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду).

Свадьба пары запланирована на лето 2026 года, после чемпионата мира. Церемония должна пройти в кафедральном соборе Фуншала, на родине футболиста — острове Мадейра.

40-летний Роналду в ноябре 2025 года говорил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», семь раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА, шесть из которых — подряд: в 2008, а также в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Футбол Криштиану Роналду
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 17:48
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Сирии Политика, 18:08
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
ЦБ оставил курс доллара на 28 января выше ₽76 Инвестиции, 17:58
WP рассказала, что Польша готовилась не к тому конфликту Политика, 17:57
Tether запустила долларовый стейблкоин специально для рынка США Крипто, 17:50
В Североморске полностью вернули электричество после обрушения опор ЛЭП Общество, 17:43
Бывший тренер хоккейного «Спартака» стал помощником Ларионова в СКА Спорт, 17:36
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Погибшие в доме в Балашихе иностранцы жгли угли, чтобы согреться Общество, 17:35
Чем известна Юлия Тимошенко и сколько раз она была под следствием 17:34
Маск согласился с заявлением Дурова об идиотах и «дырявом» WhatsApp Технологии и медиа, 17:33
Юлию Тимошенко заочно арестовали в России. Какие дела заводили против нее Политика, 17:32
Глава Anthropic предложил человечеству «проснуться» перед ИИ-катастрофой Технологии и медиа, 17:30
Росавиация показала работу аэродромных служб Москвы во время снегопада Общество, 17:29
Экс-гендиректор «Спартака» Цорн назначен спортивным директором «Аустрии» Спорт, 17:26