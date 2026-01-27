Роналду поздравил невесту Джорджину с днем рождения подарком от Rolex
Нападающий «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta и является запрещенной в России как экстремистская организация) пост в честь дня рождения своей невесты Джорджины Родригес.
Футболист подписал совместную фотографию: «С днем рождения, женщина моей жизни!». В свою очередь, Джорджина в сторис показала подарок от возлюбленного — часы премиального швейцарского бренда Rolex.
Пара состоит в отношениях с 2016 года. В августе 2025 года Роналду сделал Родригес предложение. Пара воспитывает пятерых детей (Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео от суррогатной матери и двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду).
Свадьба пары запланирована на лето 2026 года, после чемпионата мира. Церемония должна пройти в кафедральном соборе Фуншала, на родине футболиста — острове Мадейра.
40-летний Роналду в ноябре 2025 года говорил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.
Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», семь раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА, шесть из которых — подряд: в 2008, а также в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.
