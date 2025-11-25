 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Jornal da Madeira узнал подробности о предстоящей свадьбе Роналду

Jornal da Madeira: Роналду сыграет свадьбу на острове Мадейра после ЧМ-2026
Свадьба пройдет на острове Мадейра после ЧМ-2026. Церемония бракосочетания состоится в Фуншальском соборе, прием — в роскошном отеле на острове
Криштиану Роналду и&nbsp;Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Свадьба пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду и Джорджины Родригес пройдет на родном для португальца острове Мадейра летом после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Jornal da Madeira.

Церемония бракосочетания состоится в Фуншальском соборе, прием — в роскошном отеле на острове.

Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает пятерых детей (Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео от суррогатной матери и двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду). Обручились они в августе этого года.

40-летний Роналду ранее говорил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере. В недавнем интервью Пирсу Моргану португалец также рассказывал, что планирует свадьбу после ЧМ.

Футболист состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес с 2017 года, у них две дочери. Кроме того, футболист воспитывает еще троих детей.

На счету Роналду 226 матчей и 143 гола в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.

Роналду, который сейчас выступает за саудовский «Ан-Наср», является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

