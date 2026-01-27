Улица имени олимпийского борца Бувайсара Сайтиева появилась в Красноярске

Мэр Красноярка Сергей Верещагин подписал соответствующее постановление накануне Кубка Ивана Ярыгина, который проводится в этом городе уже в 37-й раз

Бувайсар Сайтиев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

В Красноярске появилась улица, названная в честь трехкратного чемпиона Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Об этом мэр Красноярска Сергей Верещагин сообщил в своем телеграм-канале.

Улица Сайтиева появилась в Советском районе — неподалеку от спортивной школы олимпийского резерва, которая также носит имя борца.

Инициатива увековечить память спортсмена поступила от Федерации спортивной борьбы Красноярского края. Как отметил Верещагин, решение было принято накануне 37-го международного турнира по вольной борьбе — Кубка Ивана Ярыгина, который стартует в Красноярске на этой неделе.

«Красноярские спортсмены прославили наш город на весь мир. Наш общий долг — чтить память выдающихся борцов!» — написал мэр.

Сайтиев скончался в марте 2025 года на 50-м году жизни. Уроженец Хасавюрта (Дагестанская республика) переехал в Красноярск и с 1993 года тренировался под руководством Дмитрия Миндиашвили. Сайтиев был чемпионом Игр 1996, 2004 и 2008 годов, по шесть раз выиграл чемпионаты мира и Европы, считается одним из лучших борцов-вольников в истории, был депутатом Госдумы VII созыва, возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чечни.