 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 3,4 x 3,4 2 2,15 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,4 x 3,55 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,05 x 15 2 30 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,12 x 9,5 2 20 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,3 x 4,3 2 1,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 1,7 x 4,05 2 4,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,6 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,4 x 3,65 2 1,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,31 x 22 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Улица имени олимпийского борца Бувайсара Сайтиева появилась в Красноярске

В Красноярске улицу назвали в честь трехкратного олимпийского чемпиона Сайтиева
Мэр Красноярка Сергей Верещагин подписал соответствующее постановление накануне Кубка Ивана Ярыгина, который проводится в этом городе уже в 37-й раз
Бувайсар Сайтиев
Бувайсар Сайтиев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

В Красноярске появилась улица, названная в честь трехкратного чемпиона Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Об этом мэр Красноярска Сергей Верещагин сообщил в своем телеграм-канале.

Улица Сайтиева появилась в Советском районе — неподалеку от спортивной школы олимпийского резерва, которая также носит имя борца.

Инициатива увековечить память спортсмена поступила от Федерации спортивной борьбы Красноярского края. Как отметил Верещагин, решение было принято накануне 37-го международного турнира по вольной борьбе — Кубка Ивана Ярыгина, который стартует в Красноярске на этой неделе.

«Красноярские спортсмены прославили наш город на весь мир. Наш общий долг — чтить память выдающихся борцов!» — написал мэр.

Сайтиев скончался в марте 2025 года на 50-м году жизни. Уроженец Хасавюрта (Дагестанская республика) переехал в Красноярск и с 1993 года тренировался под руководством Дмитрия Миндиашвили. Сайтиев был чемпионом Игр 1996, 2004 и 2008 годов, по шесть раз выиграл чемпионаты мира и Европы, считается одним из лучших борцов-вольников в истории, был депутатом Госдумы VII созыва, возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чечни.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
вольная борьба Бувайсар Сайтиев Красноярск
Материалы по теме
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев
Спорт
Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
Общество
Непобежденный в UFC российский боец объяснил уход из промоушена
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Роналду поздравил невесту Джорджину с днем рождения подарком от Rolex Спорт, 16:34
Выгода для России и желание «позлить» США. Эксперты — о сделке ЕС и Индии
РАДИО
 Политика, 16:31
В Иркутской области завели дело после аварии с автобусом Общество, 16:30
Китайский кроссовер Exeed TXL получил обновление в России Авто, 16:25
В Минобороны России и КНР обсудили ситуацию на примере Венесуэлы и Ирана Политика, 16:20
Кто такие релоканты и что означает этот термин База знаний, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Улица имени олимпийского борца Бувайсара Сайтиева появилась в Красноярске Спорт, 16:09
ЕК подготовит запрет на импорт ядерного топлива из России Политика, 16:08
Россиянин проведет защиту временного пояса WBA против соотечественника Спорт, 16:06
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
В Мурманске полностью восстановили энергоснабжение Общество, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:00
В Сейме Польши возмутились словами Трампа о роли союзников по НАТО Политика, 15:58