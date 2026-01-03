В ПСЖ сообщили о ходе восстановления Сафонова после перелома руки
Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов проходит адаптационную работу в ходе восстановления после перелома левой руки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Футболист получил травму 17 декабря в финале Межконтинентального кубка, где ПСЖ одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти благодаря россиянину. Тогда он отразил четыре 11-метровых удара подряд, став первым голкипером с таким результатом в истории ФИФА.
Ранее клуб сообщал, что вратарь пропустит как минимум три-четыре недели. По данным L’Équipe, Сафонов будет отсутствовать из-за восстановления дольше, чем заявлялось клубом, — около пяти-шести недель.
Сафонов вошел в историю, став первым российским футболистом, сыгравшим в финале Межконтинентального кубка. Он также стал вторым россиянином, завоевавшим этот трофей, после Владимира Бута из дортмундской «Боруссии», который не смог участвовать в финальном матче 1997 года из-за травмы.
Межконтинентальный кубок был основан в 1960 году и проходил ежегодно вплоть до 2004-го. В 2024 году он был возобновлен. В турнире участвуют шесть команд, ставших победителями предыдущих континентальных чемпионатов. В 2024 году трофей завоевал мадридский «Реал».
Летом 2024 года Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара». За это время футболист завоевал шесть трофеев, однако играть за клуб россиянин начал только в декабре текущего сезона.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах