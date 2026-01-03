 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

В ПСЖ сообщили о ходе восстановления Сафонова после перелома руки

ПСЖ сообщил об адаптационной работе Сафонова после перелома руки
В декабре голкипер Матвей Сафонов сломал левую руку в финальном матче Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». По данным ПСЖ, игрок выбыл минимум на три-четыре недели
Фото: Claudio Villa / Getty Images
Фото: Claudio Villa / Getty Images

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов проходит адаптационную работу в ходе восстановления после перелома левой руки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Футболист получил травму 17 декабря в финале Межконтинентального кубка, где ПСЖ одержал победу над бразильским «Фламенго» в серии пенальти благодаря россиянину. Тогда он отразил четыре 11-метровых удара подряд, став первым голкипером с таким результатом в истории ФИФА.

Ранее клуб сообщал, что вратарь пропустит как минимум три-четыре недели. По данным L’Équipe, Сафонов будет отсутствовать из-за восстановления дольше, чем заявлялось клубом, — около пяти-шести недель.

Le Parisien впервые назвала Сафонова лучшим игроком месяца в ПСЖ
Спорт
Матвей Сафонов

Сафонов вошел в историю, став первым российским футболистом, сыгравшим в финале Межконтинентального кубка. Он также стал вторым россиянином, завоевавшим этот трофей, после Владимира Бута из дортмундской «Боруссии», который не смог участвовать в финальном матче 1997 года из-за травмы.

Межконтинентальный кубок был основан в 1960 году и проходил ежегодно вплоть до 2004-го. В 2024 году он был возобновлен. В турнире участвуют шесть команд, ставших победителями предыдущих континентальных чемпионатов. В 2024 году трофей завоевал мадридский «Реал».

Летом 2024 года Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара». За это время футболист завоевал шесть трофеев, однако играть за клуб россиянин начал только в декабре текущего сезона.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов травма восстановление
