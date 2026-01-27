 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Генменеджер минского «Динамо» упрекнул Квартальнова за родственные связи

Олег Антоненко заявил, что «агентским историям с участием сына или племянника‑хоккеиста давно положен конец», а Квартальному нужно сосредоточиться на игре команды и оставить в стороне личные предпочтения
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главному тренеру минского «Динамо» Дмитрию Квартальному нужно оставить в стороне личные предпочтения и родственные связи и полностью сосредоточиться на игре команды, заявил «Чемпионату» генеральный менеджер клуба КХЛ Олег Антоненко.

Накануне Квартальный выразил недовольство тем, что «Динамо» подписало контракт с канадцем Райаном Спунером. По словам тренера, к клубу присоединился «еще один романтик», а нужны были «немножко другие хоккеисты». «Не знаю, что он будет у нас делать», — отметил он.

«Дмитрию Вячеславовичу уже давно следует понять, что личное и родственное в «Динамо» должно уходить на второй план. Всем этим агентским историям с участием сына или племянника‑хоккеиста давно положен конец», — сказал Антоненко.

Сын Квартальнова Никита ранее играл в нескольких клубах КХЛ, сейчас работает агентом. Племянник Квартальнова Данила выступает за нижнекамский «Нефтехимик».

По словам Антонова, главный тренер очень хотел подписать Данилу Квартальнова, но руководство «Динамо» выбрало Спунера, поскольку для клуба «это более эффективное решение, чем подписание племянника главного тренера».

Антоненко отметил, что «Динамо» располагает сильнейшим составом за всю историю клуба и в этом отношении Квартальному могут позавидовать большинство его предшественников. «На данном этапе главному тренеру необходимо оставить в стороне личные предпочтения и родственные связи и полностью сосредоточиться на игре команды», — заключил Антоненко.

Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с 2023 года, в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ команда занимает второе место в Западной конференции, набрав 66 очков в 49 матчах.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Минск Дмитрий Квартальнов
