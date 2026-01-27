Украинка Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 31-летняя Свитолина, 12-я сеяная, обыграла 21-летнюю американку Кори Гауфф, третью ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.
За выход в финал Свитолина поспорит с лидером рейтинга WTA, белоруской Ариной Соболенко.
Свитолина, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге, впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open. Ранее на турнирах «Большого шлема» украинка трижды доходила до 1/2 финала — на Уимблдоне (2019, 2023) и US Open (2019).
В четвертом круге на нынешнем Australian Open Свитолина обыграла первую ракетку России Мирру Андрееву.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
