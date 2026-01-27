Свитолина разгромила Гауфф и впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open

Украинка Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open

В 1/4 финала украинская теннисистка, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге, разгромила третью ракетку мира Кори Гауфф из США

Элина Свитолина (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 31-летняя Свитолина, 12-я сеяная, обыграла 21-летнюю американку Кори Гауфф, третью ракетку мира, со счетом 6:1, 6:2.

За выход в финал Свитолина поспорит с лидером рейтинга WTA, белоруской Ариной Соболенко.

Свитолина, которая занимает 12-е место в мировом рейтинге, впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open. Ранее на турнирах «Большого шлема» украинка трижды доходила до 1/2 финала — на Уимблдоне (2019, 2023) и US Open (2019).

В четвертом круге на нынешнем Australian Open Свитолина обыграла первую ракетку России Мирру Андрееву.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.