Мирра Андреева проиграла украинке и вылетела с Australian Open

Андреева уступила Свитолиной со счетом 2:6, 4:6 и не смогла выйти в четвертьфинал. Россиянка в третий раз подряд завершила выступление на турнире в четвертом круге

Мирра Андреева (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева уступила украинке Элине Свитолиной в 1/8 финала Australian Open и в третий раз подряд завершила выступление на турнире в Мельбурне в четвертом круге.

Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, проиграла со счетом 2:6, 4:6.

Соперницы второй раз в карьере встречались на соревнованиях WTA, на турнире в американском Индиан-Уэллсе в прошлом году россиянка обыграла украинку в двух сетах (7:5, 6:3).

Свитолина (12-я в рейтинге) в четвертьфинале встретится с американкой Кори Гауфф (3).

Андреева была последней россиянкой в одиночном разряде турнира.

Ранее в воскресенье участие в Australian Open также завершил Даниил Медведев.