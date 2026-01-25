Мирра Андреева проиграла украинке и вылетела с Australian Open
Первая ракетка России Мирра Андреева уступила украинке Элине Свитолиной в 1/8 финала Australian Open и в третий раз подряд завершила выступление на турнире в Мельбурне в четвертом круге.
Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, проиграла со счетом 2:6, 4:6.
Соперницы второй раз в карьере встречались на соревнованиях WTA, на турнире в американском Индиан-Уэллсе в прошлом году россиянка обыграла украинку в двух сетах (7:5, 6:3).
Свитолина (12-я в рейтинге) в четвертьфинале встретится с американкой Кори Гауфф (3).
Андреева была последней россиянкой в одиночном разряде турнира.
Ранее в воскресенье участие в Australian Open также завершил Даниил Медведев.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»