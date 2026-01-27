Блаттер поддержал призыв к болельщикам бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу

Бывший президент ФИФА поддержал мнение швейцарского юриста Марк Пита, который советовал фанатам не ездить в США и смотреть матчи чемпионата мира по телевизору

Йозеф Блаттер (Фото: Elyxandro Cegarra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в соцсети Х поддержал призывы к болельщикам «держаться подальше» от матчей чемпионата мира по футболу в США из-за политики президента страны Дональда Трампа.

Блаттер одобряет мнение известного швейцарского юриста Марка Пита, эксперта по борьбе с коррупцией, который десять лет назад возглавлял независимый комитет, курировавший реформу ФИФА. Пит в интервью газете Der Bund заявил: «Для болельщиков у меня есть только один совет: держитесь подальше от США. В любом случае по телевизору вы увидите все лучше. А по прибытии болельщики должны быть готовы к тому, что если они не понравятся властям, то их посадят на ближайший рейс домой. Если повезет».

В своем посте Блаттер процитировал Пита и добавил: «Я думаю, Марк Пит прав, ставя под сомнение этот чемпионат мира».

На прошлой неделе журналист Economist Шашанк Йоши сообщал, что на фоне споров вокруг Гренландии в Европе обсуждают идею бойкота чемпионата мира. Ранее портал Roya News писал о том, что почти 17 тыс. болельщиков аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу в знак протеста против политики США.

Чемпионат мира по футболу должен пройти с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 года. В 2015-м он покинул свой пост после коррупционного скандала. В феврале 2016 года преемником Блаттера стал Джанни Инфантино.