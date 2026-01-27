 Перейти к основному контенту
Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,5 x 3,5 2 2,07 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,3 x 22,5 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
ЧМ-2026⁠,
0

Блаттер поддержал призыв к болельщикам бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу

Сюжет
ЧМ-2026
Бывший президент ФИФА поддержал мнение швейцарского юриста Марк Пита, который советовал фанатам не ездить в США и смотреть матчи чемпионата мира по телевизору
Йозеф Блаттер
Йозеф Блаттер (Фото: Elyxandro Cegarra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в соцсети Х поддержал призывы к болельщикам «держаться подальше» от матчей чемпионата мира по футболу в США из-за политики президента страны Дональда Трампа.

Блаттер одобряет мнение известного швейцарского юриста Марка Пита, эксперта по борьбе с коррупцией, который десять лет назад возглавлял независимый комитет, курировавший реформу ФИФА. Пит в интервью газете Der Bund заявил: «Для болельщиков у меня есть только один совет: держитесь подальше от США. В любом случае по телевизору вы увидите все лучше. А по прибытии болельщики должны быть готовы к тому, что если они не понравятся властям, то их посадят на ближайший рейс домой. Если повезет».

В своем посте Блаттер процитировал Пита и добавил: «Я думаю, Марк Пит прав, ставя под сомнение этот чемпионат мира».

На прошлой неделе журналист Economist Шашанк Йоши сообщал, что на фоне споров вокруг Гренландии в Европе обсуждают идею бойкота чемпионата мира. Ранее портал Roya News писал о том, что почти 17 тыс. болельщиков аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу в знак протеста против политики США.

Чемпионат мира по футболу должен пройти с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 года. В 2015-м он покинул свой пост после коррупционного скандала. В феврале 2016 года преемником Блаттера стал Джанни Инфантино.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 Йозеф Блаттер
