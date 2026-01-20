 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Журналист Economist сообщил о разговорах о бойкоте ЧМ-2026 по футболу

Сюжет
ЧМ-2026
Шашанк Йоши написал, что такая идея обсуждается в Европе на фоне ситуации вокруг Гренландии
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Идею бойкота чемпионата мира по футболу, который летом 2026 года пройдет в том числе в США, обсуждают в Европе на фоне споров вокруг Гренландии. Об этом в статье в Economist написал журналист Шашанк Йоши.

«В Брюсселе, как говорят мои коллеги, настроение суровое, если не сказать мятежное. Например, обсуждается бойкот чемпионата мира этим летом — шаг, который перекликается с бойкотом США летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году из-за вторжения СССР в Афганистан», — написал Йоши.

Ранее бойкот ЧМ-2026 допускал спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт, близкий соратник канцлера Фридриха Мерца. «Отмена турнира будет рассматриваться только в крайнем случае, чтобы привести президента Трампа в чувство по гренландскому вопросу», — сказал Хардт газете Bild.

Чемпионат мира по футболу должен пройти с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Кризис вокруг Гренландии обострился на фоне угрозы президента США Дональда Трампа установить американский контроль над автономной территорией, формально находящейся под контролем Дании. Тот настаивает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны.

The Wall Street Journal писала, что планы по аннексии Гренландии в уме президента США укрепила успешная операция по захвату в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил политику обвинения в «наркотерроризме».

На прошлой неделе портал Roya News писал о том, что почти 17 тыс. болельщиков аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу в знак протеста против политики США.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 бойкот Дональд Трамп Гренландия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
