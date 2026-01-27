Тарханов рассказал, как Игнатьев оставался активным, несмотря на болезнь

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался в возрасте 85 лет. По словам Тарханова, Игнатьев был прекрасным тренером и человеком

Борис Игнатьев (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Скончавшийся экс-тренер сборной России Борис Игнатьев в последнее время жил активно, несмотря на болезнь. Об этом «РБК Спорт» заявил российский футбольный тренер Александр Тарханов, ранее работавший с Игнатьевым.

«Он был отличным тренером и человеком. Даже минусов в нем не вижу. Всегда доброжелательный и справедливый. В последнее время не работал, но достаточно активно посещал все конференции. Хоть и болел, но все равно жил активно. Все мы в сборной работали с Олегом Ивановичем Романцевым. Я одно время помогал ему [Игнатьеву], когда он был главным тренером сборной. Мы вместе работали в «Сатурне», там много чего было», — сказал Тарханов.

Игнатьев скончался на 86-м году жизни во вторник, 27 января. Вдова экс-тренера сборной Ирина Игнатьева рассказала ТАСС, что причиной смерти могло стать сердечное заболевание или проблемы с желудком. В 2024-м специалист перенес операцию на желудке и сам говорил, что она была серьезной, но «не особо, чтобы кричать «караул».

С 1992 по 1996 год Борис Игнатьев был помощником тренеров Павла Садырина и Олега Романцева в сборной России, а с 1996 по 1998 год возглавлял национальную команду.

Помимо сборной, Игнатьев тренировал различные клубы, включая «Торпедо», «Сатурн», «Шаньдун» и «Аль-Иттихад», а также работал в штабах киевского «Динамо» и московского «Локомотива». С 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента в московском «Торпедо».

Тарханов в разные годы работал вместе с Игнатьевым в московском «Торпедо» и подмосковном «Сатурне».