Спорт⁠,
0

Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев

Игнатьеву было 85 лет. Он тренировал сборную России с 1996 по 1998 год
Борис Игнатьев
Борис Игнатьев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев, сообщили РБК в Российском футбольном союзе. Ему было 85 лет.

Агентству ТАСС вдова специалиста Ирина Игнатьева рассказала, что возможная причина смерти — сердечное заболевание или проблемы с желудком.

В 2024 году Игнатьев перенес операцию на желудке. Сам он говорил, что операция была «серьезная, но не особо, чтобы кричать «караул».

«По дате прощания и похорон пока не известно. Может быть, Российский футбольный союз займется этим делом», — рассказала Ирина Игнатьева.

РБК по поводу похорон направил запрос в пресс-службу Российского футбольного союза.

С 1992 по 1996 год Игнатьев был помощником Павла Садырина и Олега Романцева в сборной, а с 1996 по 1998 год возглавлял команду сам. Сборной не удалось отобраться на чемпионат мира 1998 года во Франции. В отборочном турнире Россия уступила первое место Болгарии, а в стыковых матчах проиграла Италии.

На протяжении карьеры Игнатьев также был главным тренером «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», «Сатурна», китайского «Шаньдуна», саудовского «Аль-Иттихада», работал в штабах киевского «Динамо» и московского «Локомотива».

Последним местом работы бывшего тренера было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

Авторы
Теги
Рената Утяева
При участии
Анастасия Серова
Футбол сборная России по футболу
