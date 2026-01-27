«Истинный рыцарь». Как в футбольном мире вспоминают Бориса Игнатьева

В возрасте 85 лет скончался экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. Как отреагировало футбольное сообщество на утрату — в подборке «РБК Спорт»

Борис Игнатьев (Фото: Уткин Игорь / Фотохроника ТАСС)

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался 27 января в возрасте 85 лет. По словам его жены, Ирины Игнатьевой, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем или желудком.

В 2024 году Игнатьев перенес операцию на желудке, которую сам охарактеризовал как «серьезную, но не особо, чтобы кричать «караул».

Дата прощания и похорон пока не определена. Вдова Игнатьева допустила, что организацией может заняться Российский футбольный союз (РФС).

Игнатьев являлся воспитанником московского «Спартака». В разные годы своей игровой карьеры он защищал цвета дубля московского «Динамо» (1960), ижевского «Зенита», горьковских «Ракеты» и «Волги», махачкалинского «Динамо», жуковского «Метеора», «Динамо» (Астана) и уфимского «Строителя». Игнатьев завершил карьеру футболиста в 1972 году, играя на позиции полузащитника.

Также с 1996 по 1998 год он занимал пост главного тренера сборной России, после того как с 1992 по 1996 год работал помощником у Павла Садырина и Олега Романцева. Однако под его руководством сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 1998 года, проиграв борьбу Болгарии и Италии.

Помимо работы со сборной, Игнатьев тренировал такие клубы, как «Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», «Сатурн», китайский «Шаньдун», саудовский «Аль-Иттихад», а также входил в тренерский штаб киевского «Динамо» и московского «Локомотива». Завершил свою карьеру Игнатьев в московском «Торпедо», где с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

Игнатьев — заслуженный тренер РСФСР (1978), кавалер ордена Дружбы (1997). С 2019 года он входил в технический комитет Российского футбольного союза (РФС), а также ранее работал в комитете детско-юношеского футбола РФС и комитете сборных команд РФС.

Как отреагировали на смерть Игнатьева

Михаил Дегтярев, министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР)

«Работа Игнатьева оставила глубокий след в истории отечественного футбола. Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы 1988 года. Позже он входил в тренерский штаб национальной команды, а в 1996–1998 годах возглавлял сборную России, успешно работал со многими клубами, включая «Локомотив», «Торпедо» и «Сатурн», а также ряд зарубежных команд», — сказал Дегтярев корреспонденту «Матч ТВ».

Также Дегтярев от всего спортивного сообщества выразил соболезнования родным и близким Игнатьева, а также «его многочисленным коллегам, воспитанникам и болельщикам».

Александр Дюков, президент Российского футбольного союза (РФС)

«Борис Петрович был светлым и добрым человеком, это большая утрата для всей нашей футбольной семьи. На протяжении многих лет он честно трудился во благо отечественного спорта на разных должностях. <...> Надежный помощник, верный друг, внимательный наставник — таким его запомнят игроки и тренеры, которым посчастливилось работать под началом Бориса Петровича Игнатьева.», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС в телеграм-канале.

По словам Дюкова, РФС обязательно окажет всю необходимую поддержку его семье.

Александр Алаев, президент Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Мы потеряли большого мастера — не просто заслуженного тренера, а настоящего учителя, который оставил яркий след в истории отечественного футбола, — сказал Алаев. — Он был замечательным наставником — беззаветно любил футбол и знал его в деталях, поэтому зорко определял талант еще на ранних этапах развития игроков», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Как отметил Алаев, Игнатьев с терпением учил футболистов основам мастерства, прививая любовь к труду, дисциплине и уважение к оппонентам. «Многие футболисты под его руководством обрели путь в большой спорт», — заключил он.

Олег Романцев, бывший главный тренер «Спартака» и сборной России, работавший с Игнатьевым

«Это большое горе и для меня лично, и для всех, кто любил и любит футбол. Борис Петрович был истинным рыцарем футбола, его совестью и честью, светлая ему память. Он воспитал огромное количество талантливейших футболистов, которые потом защищали честь страны, ими гордились в Европе. Мне трудно говорить долго на эту тему, после ухода Никиты Павловича Симоняна это большая потеря», — сказал Романцев ТАСС.

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Российский футбол понес тяжелую утрату, конечно, настолько он был заметным человеком в футбольном деле. И главное, что он, конечно, останется в памяти как человек, преданный не только делу, но и своим друзьям. <...> Никогда ни на кого не обижался, не повышал голоса и был предан дружбе. Выражаю соболезнования семье Бориса Петровича, близким, ну и друзьям, к коим я себя отношу. Мы с ним лет 40 работали и дружили. Конечно же, эта новость ошарашила, честно говоря», — сказал Колосков «РБК Спорт».

Колосков возглавлял Российский футбольный союз (РФС), когда Игнатьев был главным тренером сборной России (1996–1998).

По словам Колоскова, в их последнем разговоре с Игнатьевым было понятно, что ему тяжело: «Но он всегда был бодр духом и оптимистом по жизни».

Почетный президент РФС заявил, что экс-тренер сборной обладал очень широкими знаниями не только в специфике футбола, но и большими методическими знаниями. «Неслучайно у него самые большие успехи были с юношескими командами. Он завоевал чемпионское звание, будучи тренером юношеской сборной, с молодежными командами работал успешно», — отметил он.

Он также подчеркнул, что Игнатьев был замечательным человеком и «таким настоящим русским». «Всегда тренеру и просто болельщику мог разъяснить и ответить на все вопросы, которые у тех возникали», — добавил Колосков.

Станислав Черчесов, экс-главный тренер сборной России, ныне возглавляющий грозненский «Ахмат»

«Плохая новость... Борис Петрович прожил честную жизнь. Я его знаю с 15-16 лет, еще со времен юношеской сборной. Потом и в главной команде пересекались. Как будто он всю жизнь не менялся по отношению ни к жизни, ни к игрокам, ни к коллегам и, главное, к футболу. Он отдал футболу многое, пройдя все этапы от юношей до первой сборной. Это не просто тренер, а человек, у которого на любой вопрос был ответ. Потому что, когда человек на практике проходит все этапы, он знает, о чем говорит», —сказал Черчесов «Спорт-Экспрессу».

Черческой заявил, что любая их встреча с Игнатьевым заканчивалась для него чем-то интересным и поучительным. «Одним словом, большая утрата не только для всех родных, но и для тренерского цеха. Мои соболезнования, и пусть земля ему будет пухом», — добавил он.

Александр Тарханов, известный российский тренер, работавший с Игнатьевым в «Сатурне» и сборной России

«Он был отличным тренером и человеком. Даже минусов в нем не вижу. Всегда доброжелательный и справедливый. Поэтому очень жаль. В последнее время не работал, но достаточно активно посещал все конференции. Хоть и болел, но все равно жил активно. Все мы в сборной работали с Олегом Ивановичем Романцевым. Я одно время помогал ему [Игнатьеву], когда он был главным тренером сборной. Мы вместе работали в «Сатурне», там много чего было», — сказал Тарханов «РБК Спорт».

Гаджи Гадижев, президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо»

«Это был наш на редкость футбольный человек. В нем было 90 процентов футбола, а десять — все остальное. Я не преувеличиваю. Это была его жизнь. Он служил российскому и советскому футболу, подготовил большое количество мальчишек для национальной сборной», — сказал Гаджиев в разговоре с Metaratings.ru.

Гаджиев вспоминает Игнатьева как открытого и дружелюбного человека, пользовавшегося широким кругом общения. «Если надо было узнать про кого-то на Камчатке или в Красноярске, в Киеве, в Тбилиси, то он все наизусть знал. У него везде были друзья и помощники. Очень теплый и отзывчивый человек. Светлая память. Мы многие годы дружили. Я ему помогал, он мне тоже», — заключил он.

Михаил Гершкович, председатель Объединения отечественных тренеров

«Мы все очень соболезнуем семье Бориса Петровича, мы были друзьями. Он был великим человеком, очень порядочным. Он очень многое сделал для нашего футбола, оставив в нем яркий след. Самое главное, что сегодня большое количество его воспитанников работают как в тренерском цеху, так и в других отраслях футбола. Это был уникальный специалист, вечная ему память. Я обязательно приду на его похороны. Сейчас мы все вместе, Российский футбольный союз и объединение тренеров, занимаемся вопросами похорон», — сказал Гершкович корреспонденту ТАСС.

Андрей Канчельскис, экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России

«Игнатьев был жизнерадостным, всегда на позитиве всегда мог и истории рассказать, пошутить. Были хорошие моменты в работе с Петровичем, потому что у нас были хорошие отношения. Я благодарен ему, что поработал с ним, потому что был вице-капитаном сборной в свое время. Благодарен руководству Сатурна и ему за то, что продлили мне футбольную жизнь, потому что в 34 года я приехал, а он не смотрел на паспорт, взял меня и я еще три года поиграл. В 37 закончил свою карьеру», — сказал Канчельскис «РБК Спорт».

Канчельскис отметил, что смерть Игнатьева — «это большая потеря советского цеха нашего, для футбола советского и российского».

Также он принес соболезнования близким. «Мои соболезнования близким. Все хорошее и позитивное исходило от него. Он всегда улыбался, несмотря на тяжелые, трудные моменты. Всегда поддерживал футболистов, всегда был на позитиве», — добавил он.

Игорь Колыванов, бывший тренер «Уфы» и «Торпедо»

«Борис Петрович запомнился интеллигентным человеком и большим профессионалом. Мой возраст его знает вообще с юношеских сборных, когда я попал туда в 14 лет. Всегда с огромным уважением относился к футболистам. Еще в советское время он скрупулезно занимался футбольной профессией. Было сложно понять, когда он все успевал. У него было столько интересных тем для развития! Очень тонко разбирался в футболе», — сказал Колыванов «Чемпионату»

Колыванов работал с Игнатьевым в «Торпедо», когда тот занимал должность вице-президента клуба. Он высоко оценил профессиональные качества бывшего тренера сборной, подчеркнув его значительный вклад в развитие советского и российского футбола.

Сергей Кирьяков, бывший игрок сборных СССР и России

«О Борисе Петровиче только добрые слова. Этот человек много сделал лично для меня и ребят, с кем мы играли под его руководством в юношеской сборной СССР. С ним мы стали чемпионами Европы 1988 года, бронзовыми призерами 1986 года в Греции. Потом была молодежная сборная, олимпийская сборная, национальная команда России, где он был помощником. Это человек, который открыл мне дорогу в большой футбол и был для меня первым профессиональным тренером», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

По словам Кирьякова, его поколение росло на глазах Игнатьева. Бывший тренер проводил с ними большое количество времени: он напутствовал и говорил, что нужно делать каждый день.

Сергей Юран, бывший игрок сборной России и московского «Спартака»

«Бориса Петровича я знаю еще с юношеской сборной СССР. Он там был тренером, а я вызывался. Хорошие воспоминания. Это был один из самых топовых тренеров молодежного и юношеского футбола. Хорошие, приятные отношения были. Потом в сборной вместе работали. Конечно, печально, когда уходит любой человек, но с Борисом Петровичем связаны только теплые воспоминания. Он умел работать с нами по юношеской сборной, молодежно, доступно объяснить и показать. Иногда пожурить, иногда похвалить. В этом плане он умел находить баланс и подход именно до раскрытия игрока», — заявил Юран «Матч ТВ».

Юран отметил, что Игнатьев один из лучших тренеров молодежного и юношеского футбола на постсоветском пространстве. По его мнению, Игнатьев умел объяснять все доступным языком не только молодым, но взрослым футболистам.