Чем запомнился тренер «беспризорной» сборной России Борис Игнатьев

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев умер в возрасте 85 лет. Чем запомнился Игнатьев — в фотогалерее «РБК Спорта»

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

Борис Игнатьев в 1997 году (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Борис Игнатьев родился в Москве 5 декабря 1940 года. Выступал на юношеском уровне за московские «Спартак» и «Динамо», но в главные команды не пробился. Большую часть карьеры игрока провел в командах низших лиг.

В высшей лиге чемпионата СССР провел 7 матчей — в 1964 году в составе «Волги» (Горький).

Тренер сборной Борис Игнатьев во время беседы с футболистами после тренировки, 1991 год (Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС)

Куда успешнее сложилась тренерская карьера, которую он начал во владимирском «Торпедо» (1973—1975). Следом возглавил юношескую сборную СССР и в 1989 году привел ее к победе на чемпионате Европы до 18 лет. В юношеской сборной он отработал с 1976-го по 1989 год, после чего на сезон уехал на работу в ОАЭ, а затем несколько месяцев возглавлял олимпийскую сборную Ирака. В 1990-м вернулся и возглавил олимпийскую сборною СССР, в 1992-м — молодежные сборные СНГ и России.

Сборная под его руководством не пробилась на Олимпиаду-1992 в Барселоне, заняв третье место в групповом раунде квалификации.

Борис Игнатьев (по центру) в 1994 году вместе с главным тренером сборной России Павдоом Садыриным и его помощником Юрием Семиным. (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

В 1994 году вошел в тренерский штаб национальной команды России под руководством Павла Садырина. Сборная заняла третье место в группе на чемпионате мира-1994, на который поехали не все сильнейшие игроки из-за финансовых разногласий.

Главный тренер сборной Павел Садырин, его помощники Юрий Семин и Борис Игнатьев, 1993 год (Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС)

После ЧМ-1994 в сборной сменился главный тренер. Но Игнатьев остался в штабе, на этот раз под руководством Олега Романцева.

Игроки сборной России по футболу, участники чемпионата Европы 1996 года в Англии, 1996 год (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Команда пробилась на чемпионат Европы-1996 с первого места квалификации, но на турнире заняла четвертое место в группе.

Тренер российской сборной по футболу Борис Игнатьев, 1996 год (Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС)

В 1996 году возглавил сборную России. По словам на тот момент президента РФС Вячеслава Колоскова, зарплата Игнатьева составляла всего $500 в месяц.

Под его руководством команда заняла второе место в групповом этапе квалификации чемпионата мира-1998, а в стыковом раунде уступила в двухматчевом противостоянии уступила Италии (1:1 дома, 0:1 в гостях).

Главный тренер сборной России Борис Игнатьев во время подготовки к матч квалификации чемпионата мира-1998. (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Ведущая спортивная газета «Спорт-Экспресс» назвала сборную Игнатьева «беспризорной» из-за серии скандалов.

По ходу квалификации за сборную отказывались выступать Валерий Карпин, Александр Мостовой, Сергей Юран и другие футболисты. От участия в стыковых матчах с Италией, сославшись на травмы, отказались Егор Титов (на тот момент ни разу не сыграл за национальную команду), Олег Веретенников, Валерий Есипов.

ПФЛ отказала в просьбе Игнатьеву перенести заключительный тур российского чемпионата на день или хотя бы на несколько часов раньше. В результате тур прошел за шесть дней до игры в Неаполе.

РФС, ссылаясь на финансовые проблемы, перенес заключительный сбор команды из Германии в Италию. По той же причине сборная полетела не чартером, а обычным рейсом Аэрофлота до Рима, а оттуда три часа добиралась на автобусе до Неаполя.

После невыхода на чемпионат мира Игнатьев покинул сборную.

Нападающий Дмитрий Сычев (слева) и тренер Борис Игнатьев (справа) на тренировке, прошедшей на учебно-тренировочной базе ФК «Локомотив» в поселке Баковка, 2010 год (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Он также тренировал московские «Торпедо-Зил», «Торпедо», подмосковный «Сатурн», входил в тренерский штаб московского и киевского «Динамо», московского «Локомотива» и других клубов. Занимал посты вице-президента и заместителя гендиректора «Торпедо», спортивного директора «Локомотива».

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев во время отчетно-выборной конференции Российского футбольного союза, 2014 год (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Входил в консультативные советы РФС. Он являлся одним из главных сторонников строгого лимита на легионеров в чемпионате России

В декабре 2024 года у Бориса Игнатьева был обнаружен рак желудка. В апреле 2025 года состояние здоровья ухудшилось. Умер в ночь с 26 на 27 января 2026 года в возрасте 85 лет.

«Борис Петрович давно и серьезно болел, часто находился в больницах, — отметил Колосков в разговоре с «РИА Новости». — Он был потрясающим, волевым и ответственным человеком, который прошел очень хорошую советскую школу воспитания. Мы много лет работали вместе, он при мне возглавлял юношескую сборную, которая стала чемпионом Европы. Потом молодежную команду, в которой, в частности, играли такие звезды, как Олег Саленко и Сергей Кирьяков. А затем сборную России. Это был добрый и отзывчивый человек настоящей широкой русской души».