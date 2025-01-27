«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ
Казанский «Ак Барс» победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Казани завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).
У хозяев льда шайбы забросили Алексей Пустозеров (2-я минута), Артем Галимов (34), Дмитрий Яшкин (55) и Степан Фальковский (65).
У «Салавата Юлаева» отличились Джошуа Ливо (36), Александр Хмелевский (47) и Михаил Науменков (51).
В одном из игровых эпизодов шайба попала в лицо нападающему уфимцев Артему Горшкову после сильного броска соперника, но он уже через смену смог вернуться на лед.
«Ак Барс» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции.
У «Салавата Юлаева» второй проигрыш подряд и третья строчка.
Противостояние двух команд считается одним из самых принципиальных в КХЛ, а «зеленым дерби» его назвали из-за цвета формы обоих клубов.
Результаты других матчей дня:
«Авангард» — «Адмирал» — 4:1;
«Автомобилист» — «Амур» — 5:4.
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