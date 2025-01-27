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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ
Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ак Барса». В концовке овертайма дебютный гол за казанский клуб забил Степан Фальковский
Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Казани завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

У хозяев льда шайбы забросили Алексей Пустозеров (2-я минута), Артем Галимов (34), Дмитрий Яшкин (55) и Степан Фальковский (65).

У «Салавата Юлаева» отличились Джошуа Ливо (36), Александр Хмелевский (47) и Михаил Науменков (51).

В одном из игровых эпизодов шайба попала в лицо нападающему уфимцев Артему Горшкову после сильного броска соперника, но он уже через смену смог вернуться на лед.

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Джошуа Ливо (слева)

«Ак Барс» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции.

У «Салавата Юлаева» второй проигрыш подряд и третья строчка.

Противостояние двух команд считается одним из самых принципиальных в КХЛ, а «зеленым дерби» его назвали из-за цвета формы обоих клубов.

Результаты других матчей дня:

«Авангард» — «Адмирал» — 4:1;

«Автомобилист» — «Амур» — 5:4.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев
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