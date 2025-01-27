The Athletic назвал сроки восстановления Малкина после травмы колена

Российский форвард получил повреждение 26 января в игре с «Сиэтлом» и, по данным издания, сыграет уже после 20 февраля

Евгений Малкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы левого колена, сообщает The Athletic.

Малкин получил повреждение в столкновении с соперником в игре с «Сиэтл Кракен» 26 января (1:4), россиянин провел на льду всего три минуты.

Источники издания отметили, что 38-летний Малкин «избежал худшего сценария», но точно поставить диагноз врачи смогут только тогда, когда спадет отек.

Малкин, вероятно, будет играть уже после паузы на Турнире четырех наций (13–20 февраля).

У российского форварда ранее были серьезные травмы правого колена, которое ему оперировали в 2010 и 2021 годах.

«Питтсбург» занимает предпоследнее место в Восточной конференции. У Малкина в этом сезоне девять голов и 25 передач в 47 матчах.