The Athletic назвал сроки восстановления Малкина после травмы колена
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы левого колена, сообщает The Athletic.
Малкин получил повреждение в столкновении с соперником в игре с «Сиэтл Кракен» 26 января (1:4), россиянин провел на льду всего три минуты.
Источники издания отметили, что 38-летний Малкин «избежал худшего сценария», но точно поставить диагноз врачи смогут только тогда, когда спадет отек.
Малкин, вероятно, будет играть уже после паузы на Турнире четырех наций (13–20 февраля).
У российского форварда ранее были серьезные травмы правого колена, которое ему оперировали в 2010 и 2021 годах.
«Питтсбург» занимает предпоследнее место в Восточной конференции. У Малкина в этом сезоне девять голов и 25 передач в 47 матчах.
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