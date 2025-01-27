«Зенит» проиграл лидеру чемпионата Армении на сборе в Катаре
Петербургский «Зенит» проиграл ереванскому «Ноа» в товарищеском матче на сборе в Катаре.
Игра в Дохе закончилась со счетом 2:1 в пользу армянской команды.
У «Зенита» забил Александр Ерохин на 75-й минуте, у «Ноа» отличились Гонсало Грегорио (30, с пенальти) и Матеус Родригес (70).
Ранее в понедельник «Зенит» проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:3.
«Ноа» лидирует в чемпионате Армении, а в Лиге конференций клуб занял 31-е место из 36 команд на общем этапе, проиграв четыре матча из шести.
«Зенит» в РПЛ уступает лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.
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