«Зенит» проиграл лидеру чемпионата Армении «Ноа» на сборе в Катаре

«Зенит» проиграл лидеру чемпионата Армении на сборе в Катаре

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Ноа». «Зенит» проиграл второй контрольный матч за день — ранее в понедельник он встречался с московским «Динамо» (1:3)

Фото: Официальный сайт ФК «‎Зенит»

Петербургский «Зенит» проиграл ереванскому «Ноа» в товарищеском матче на сборе в Катаре.

Игра в Дохе закончилась со счетом 2:1 в пользу армянской команды.

У «Зенита» забил Александр Ерохин на 75-й минуте, у «Ноа» отличились Гонсало Грегорио (30, с пенальти) и Матеус Родригес (70).

Ранее в понедельник «Зенит» проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:3.

«Ноа» лидирует в чемпионате Армении, а в Лиге конференций клуб занял 31-е место из 36 команд на общем этапе, проиграв четыре матча из шести.

«Зенит» в РПЛ уступает лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.