«Зенит» включил 45-летнего Тимощука в заявку на матч с армянским клубом
Украинский тренер «Зенита» Анатолий Тимощук был заявлен в качестве запасного игрока на товарищеский матч с армянским «Ноа» на сборах в Катаре.
Помимо 45-летнего Тимощука, в запасе числятся игравший в утреннем матче с московским «Динамо» Юрий Горшков и два молодых футболиста — вратарь Давид Бязров и форвард Тимур Иванов.
На 30-й минуте «Зенит» пропустил с пенальти.
Ранее в понедельник «Зенит» со счетом 1:3 проиграл в Дохе «Динамо».
«Зенит» пробудет в Катаре до 28 января. С 30 января команда будет участвовать в зимнем Кубке РПЛ в ОАЭ.
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