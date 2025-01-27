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«Зенит» включил 45-летнего Тимощука в заявку на матч с армянским клубом

«Зенит» включил 45-летнего Тимощука в заявку на матч с армянским «Ноа»
«Зенит» в понедельник запланировал два товарищеских матча. В первом петербуржцы уступили «Динамо» со счетом 1:3, а во втором встречаются с армянским «Ноа». На игру включили в запас только четырех игроков, в том числе двух молодых
Сергей Семак и Анатолий Тимощук (слева направо)
Сергей Семак и Анатолий Тимощук (слева направо) (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Украинский тренер «Зенита» Анатолий Тимощук был заявлен в качестве запасного игрока на товарищеский матч с армянским «Ноа» на сборах в Катаре.

Помимо 45-летнего Тимощука, в запасе числятся игравший в утреннем матче с московским «Динамо» Юрий Горшков и два молодых футболиста — вратарь Давид Бязров и форвард Тимур Иванов.

На 30-й минуте «Зенит» пропустил с пенальти.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Динамо»

Ранее в понедельник «Зенит» со счетом 1:3 проиграл в Дохе «Динамо».

«Зенит» пробудет в Катаре до 28 января. С 30 января команда будет участвовать в зимнем Кубке РПЛ в ОАЭ.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Анатолий Тимощук
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