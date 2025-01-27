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На пост главы Федерации фигурного катания выдвинули только Сихарулидзе

У Сихарулидзе не будет соперников на выборах главы Федерации фигурного катания
Выборы главы федерации пройдут 11 февраля. Антон Сихарулидзе временно возглавил ее в апреле 2023-го
Антон Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Антон Сихарулидзе оказался единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФКККР), сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Регионы не выдвинули других кандидатур.

Выборы пройдут 11 февраля. Сихарулидзе исполнял обязанности главы ФФККР с апреля 2023 года. До него пост временно занимал гендиректор ФФККР Александр Коган, который возглавил организацию после смерти Александра Горшкова.

Российские фигуристы отстранены от соревнований Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. ISU в декабре 2024-го допустил россиян к отбору на Олимпиаду в Италии в нейтральном статусе, выделив по одной квоте в каждой дисциплине.

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Сихарулидзе после окончания спортивной карьеры был депутатом заксобрания Петербурга (2007), потом — депутатом Госдумы, в которой возглавлял комитет по физической культуре и спорту (2007–2012), с 2021 года возглавляет Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.

В паре с Еленой Бережной Сихарулидзе победил на Олимпиаде-2002 и взял серебро на Играх-1998, по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Антон Сихарулидзе
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