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«Локомотив» отдал Педриньо в аренду «Куябе»

Нападающий перешел в «Локомотив» в 2022 году, забил четыре гола в девяти матчах, но вскоре уехал на родину играть в аренде. Новый клуб может выкупить форварда по окончании арендного соглашения
Педро Габриэл
Педро Габриэл (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Московский «Локомотив» на своем сайте объявил о переходе нападающего Педро Габриэла (Педриньо) в бразильскую «Куябу» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца 2025 года с возможностью выкупа.

Бразилец стал игроком «Локомотива» в сентябре 2022 года, но провел за команду только девять матчей, в одном из которых забил четыре мяча «Химкам» (5:0, в Кубке России).

Уже в январе 2023-го «железнодорожники» отдали форварда в аренду «Сан-Паулу», а потом — клубам «Америка Минейро» и «Сантос».

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После перехода в «Локомотив» нападающий заявлял, что руководство клуба посчитало его привычное имя Педриньо, под которым он выступал в других командах, неблагозвучным и рекомендовало не писать его на игровой форме. В итоге на его футболке стали писать Педро Габриэл.

«Локомотив» после 18 туров занимает пятое место в РПЛ.

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Анна Сатдинова
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