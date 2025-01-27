«Локомотив» отдал Педриньо в аренду «Куябе»
Московский «Локомотив» на своем сайте объявил о переходе нападающего Педро Габриэла (Педриньо) в бразильскую «Куябу» на правах аренды.
Соглашение рассчитано до конца 2025 года с возможностью выкупа.
Бразилец стал игроком «Локомотива» в сентябре 2022 года, но провел за команду только девять матчей, в одном из которых забил четыре мяча «Химкам» (5:0, в Кубке России).
Уже в январе 2023-го «железнодорожники» отдали форварда в аренду «Сан-Паулу», а потом — клубам «Америка Минейро» и «Сантос».
После перехода в «Локомотив» нападающий заявлял, что руководство клуба посчитало его привычное имя Педриньо, под которым он выступал в других командах, неблагозвучным и рекомендовало не писать его на игровой форме. В итоге на его футболке стали писать Педро Габриэл.
«Локомотив» после 18 туров занимает пятое место в РПЛ.
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