Футболист «Краснодара» перешел в венгерский клуб

Защитник сборной Армении Георгий Арутюнян продолжит свою карьеру в «Академии Пушкаша», которая лидирует в чемпионате Венгрии

Георгий Арутюнян (Фото: fckrasnodar.ru)

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян перешел в венгерский клуб «Академия Пушкаша». Об этом сообщается на сайте российской команды.

20-летний Арутюнян — выпускник академии «Краснодара». Он сыграл за основную команду 20 матчей и забил один гол.

Трансфер Арутюнян оформлен на постоянной основе, подробности перехода не уточняются.

Арутюнян выступал на юношеском уровне за сборную России, но позднее поменял спортивное гражданство и стал играть за Армению, где провел уже 20 матчей.

«Академия Пушкаша» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, набрав 35 очков в 17 матчах.