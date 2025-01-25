Футболист «Краснодара» перешел в венгерский клуб
Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян перешел в венгерский клуб «Академия Пушкаша». Об этом сообщается на сайте российской команды.
20-летний Арутюнян — выпускник академии «Краснодара». Он сыграл за основную команду 20 матчей и забил один гол.
Трансфер Арутюнян оформлен на постоянной основе, подробности перехода не уточняются.
Арутюнян выступал на юношеском уровне за сборную России, но позднее поменял спортивное гражданство и стал играть за Армению, где провел уже 20 матчей.
«Академия Пушкаша» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, набрав 35 очков в 17 матчах.
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