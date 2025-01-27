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Гол Соболева не спас «Зенит» от проигрыша «Динамо» в контрольном матче

Игра прошла в Дохе и завершилась со счетом 3:1
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в контрольном матче на тренировочном сборе в Катаре.

Встреча прошла в Дохе и завершилась победой «бело-голубых» со счетом 3:1.

У «Динамо» отличились Николас Маричаль (58-я минута), Даниил Фомин (70) и Ярослав Гладышев (86).

У «Зенита» на 80-й забил Александр Соболев, у которого пока два гола в 16 матчах за петербургский клуб в этом сезоне.

«Зенит» позднее в понедельник сыграет с армянским «Ноа».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Футбол ФК Зенит ФК Динамо Москва
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