ФИФА исключила ЦСКА из списка клубов с запретом на трансферы
Московского ЦСКА больше нет в списке клубов, которым Международная федерация футбола (ФИФА) запретила регистрировать новых игроков.
Из российских команд в списке остались только «Анжи» и «Химки».
В понедельник голландский «Херенвен» сообщил, что ЦСКА рассчитался с ним за трансфер Чидеры Эджуке, из-за долга по которому армейцам в декабре на три трансферных окна запретили регистрировать новичков.
Московский клуб смог расплатиться с помощью чилийского полузащитника Виктора Давилы, перечислившего «Херенвену» часть денег, которые он должен был ЦСКА после расторжения контракта.
Ранее в ЦСКА заявляли, что сразу после погашения долга будут инициировать снятие запрета на трансферы.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Глава МИД Польши пошутил по поводу итогов выборов в Белоруссии
Умер племянник Олега Янковского
Названы новые размеры маткапитала и правила его траты
Бывшую звезду сборной Бельгии задержали по делу о контрабанде кокаина
Цены на аренду жилья снизились на 8-12%
Как работает копи-трейдинг на криптобирже
Названы регионы России, где изменился коэффициент ОСАГО
Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов