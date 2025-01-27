ФИФА исключила ЦСКА из списка клубов с запретом на трансферы

Ранее в понедельник стало известно, что ЦСКА смог расплатиться с голландским «Херенвеном» за трансфер Эджуке, который стал причиной бана на трансферы

Московского ЦСКА больше нет в списке клубов, которым Международная федерация футбола (ФИФА) запретила регистрировать новых игроков.

Из российских команд в списке остались только «Анжи» и «Химки».

В понедельник голландский «Херенвен» сообщил, что ЦСКА рассчитался с ним за трансфер Чидеры Эджуке, из-за долга по которому армейцам в декабре на три трансферных окна запретили регистрировать новичков.

Московский клуб смог расплатиться с помощью чилийского полузащитника Виктора Давилы, перечислившего «Херенвену» часть денег, которые он должен был ЦСКА после расторжения контракта.

Ранее в ЦСКА заявляли, что сразу после погашения долга будут инициировать снятие запрета на трансферы.