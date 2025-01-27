Черчесов рассказал, как приняли решение о его уходе из сборной Казахстана
Тренер Станислав Черчесов заявил Sportnews.kz, что решение о его отставке из сборной Казахстана было принято руководством Казахстанской федерации футбола (КФФ) после его встречи с генсеком организации в понедельник утром в Москве.
КФФ сначала объявила о расторжении контракта с российским тренером по обоюдному согласию, но потом на сайте написали, что Черчесов покидает команду, не уточнив условий. С Черчесовым сборная Казахстана набрала одно очко в шести матчах, ни разу не забила и пропустила 15 голов.
Черчесов рассказал, что в январе пообщался с новым президентом КФФ Маратом Омаровым и изложил ему план подготовки к отборочному турниру ЧМ-2026.
«Сегодня в Москве мы встретились с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым. Было заявлено, что они хотят видеть в качестве главного тренера сборной Казахстана другого специалиста. Позже президент федерации лично еще раз озвучил мне эту позицию», — сказал Черчесов, отметив, что «юридически контракт еще не расторгнут».
На уточняющий вопрос об «обоюдном согласии» Черчесов ответил, что это не так.
Тренер добавил, что они с Омаровым остаются на связи и сохраняют уважение друг к другу.
Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Черчесову вообще не стоило соглашаться на работу в сборной Казахстана, потому что он «не научит их играть в футбол».
«Черчесов сейчас спокойно может вернуться в РПЛ, его наверняка кто-то пригласит в ближайшее время. <...> Черчесов достаточно зарекомендовал себя, и в сборной продуктивно поработал, и характер у него есть, харизма», — сказал Пономарев Vseprosport.
Черчесов в 2016–2021 годах возглавлял сборную России. На клубном уровне тренер работал в московских «Спартаке» и «Динамо», «Тереке», «Амкаре», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше» и других командах.
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