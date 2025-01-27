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Экс-игрока сборной Бельгии задержали по подозрению в контрабанде кокаина

Экс-игрока сборной Бельгии Наингголана задержали по делу о контрабанде кокаина
Раджу Наингголана в понедельник утром задержали в рамках расследования крупного дела о контрабанде кокаина через порт Антверпена
Раджа Наингголан
Раджа Наингголан (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

Бывший полузащитник сборной Бельгии, «Ромы» и «Интера» Раджа Наингголан был задержан утром 27 января по делу о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена, пишет Gazet van Antwerpen со ссылкой на прокуратуру Брюсселя.

В рамках дела обыски были проведены по тридцати адресам, в том числе в квартире 36-летнего Наингголана, а одну из его машин, Smart Brabus, арестовали.

Наингголан 22 января присоединился к бельгийскому клубу второго дивизиона «Локерен-Темсе». В клубе сообщили, что игрок пропустил утреннюю тренировку, но по поводу расследования заявили, что придерживаются презумпции невиновности.

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Ранее один из деловых партнеров Наингголана был осужден за контрабанду наркотиков на частных самолетах для ливанской группировки «Хезболла», но к этому расследованию эта авиакомпания, вероятно, не причастна.

В последние годы Наингголана регулярно замечали на вечеринках в ночных клубах Антверпена с людьми, имеющими отношение к наркоторговле, отмечает газета.

Наингголан провел 30 матчей за сборную Бельгии и забил шесть голов в 2009-2018 годах, становился чемпионом Италии с «Интером» (2021) и чемпионом Бельгии с «Антверпеном» (2023).

Также он выступал в Италии за «Пьяченцу», «Кальяри», СПАЛ, а в 2023-2024 годах играл в Индонезии, откуда родом его отец.

В феврале 2024-го суд в Амстердаме приговорил к шести годам тюрьмы экс-игрока сборной Нидерландов Квинси Промеса, на тот момент выступавшего за «Спартак», по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году. Обвинение считает, что Промес играл в деле «руководящую» роль. Футболист на заседании не присутствовал, он находится в ОАЭ в ожидании решения об экстрадиции на родину.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная Бельгии по футболу кокаин
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