Экс-игрока сборной Бельгии задержали по подозрению в контрабанде кокаина

Раджу Наингголана в понедельник утром задержали в рамках расследования крупного дела о контрабанде кокаина через порт Антверпена

Раджа Наингголан (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

Бывший полузащитник сборной Бельгии, «Ромы» и «Интера» Раджа Наингголан был задержан утром 27 января по делу о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена, пишет Gazet van Antwerpen со ссылкой на прокуратуру Брюсселя.

В рамках дела обыски были проведены по тридцати адресам, в том числе в квартире 36-летнего Наингголана, а одну из его машин, Smart Brabus, арестовали.

Наингголан 22 января присоединился к бельгийскому клубу второго дивизиона «Локерен-Темсе». В клубе сообщили, что игрок пропустил утреннюю тренировку, но по поводу расследования заявили, что придерживаются презумпции невиновности.

Ранее один из деловых партнеров Наингголана был осужден за контрабанду наркотиков на частных самолетах для ливанской группировки «Хезболла», но к этому расследованию эта авиакомпания, вероятно, не причастна.

В последние годы Наингголана регулярно замечали на вечеринках в ночных клубах Антверпена с людьми, имеющими отношение к наркоторговле, отмечает газета.

Наингголан провел 30 матчей за сборную Бельгии и забил шесть голов в 2009-2018 годах, становился чемпионом Италии с «Интером» (2021) и чемпионом Бельгии с «Антверпеном» (2023).

Также он выступал в Италии за «Пьяченцу», «Кальяри», СПАЛ, а в 2023-2024 годах играл в Индонезии, откуда родом его отец.

В феврале 2024-го суд в Амстердаме приговорил к шести годам тюрьмы экс-игрока сборной Нидерландов Квинси Промеса, на тот момент выступавшего за «Спартак», по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году. Обвинение считает, что Промес играл в деле «руководящую» роль. Футболист на заседании не присутствовал, он находится в ОАЭ в ожидании решения об экстрадиции на родину.