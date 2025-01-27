Защитник «Зенита» и сборной России выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник Вячеслав Караваев порвал ахиллово сухожилие на тренировочном сборе в Катаре и пропустит оставшуюся часть сезона, сообщила пресс-служба «Зенита».
Игроку уже сделали операцию, его восстановление займет около семи месяцев.
Караваеву 29 лет, он играет за петербургский клуб с 2019 года.
В этом сезоне он провел 18 матчей за «Зенит».
Также на счету защитника 26 игр и два гола за сборную России с 2019 года.
«Зенит» после 18 туров уступает лидирующему в РПЛ «Краснодару» по дополнительным показателям.
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