 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Защитник «Зенита» и сборной России выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «Зенита» и сборной России Караваев выбыл до конца сезона из-за травмы
У Вячеслава Караваева разрыв «ахилла», он перенес операцию и будет восстанавливаться около семи месяцев
Вячеслав Караваев
Вячеслав Караваев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник Вячеслав Караваев порвал ахиллово сухожилие на тренировочном сборе в Катаре и пропустит оставшуюся часть сезона, сообщила пресс-служба «Зенита».

Игроку уже сделали операцию, его восстановление займет около семи месяцев.

Караваеву 29 лет, он играет за петербургский клуб с 2019 года.

В этом сезоне он провел 18 матчей за «Зенит».

Гол Соболева не спас «Зенит» от проигрыша «Динамо» в контрольном матче
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Динамо»

Также на счету защитника 26 игр и два гола за сборную России с 2019 года.

«Зенит» после 18 туров уступает лидирующему в РПЛ «Краснодару» по дополнительным показателям.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

СК объявил Моргенштерна в розыск

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

В Москве побит температурный рекорд 1914 года

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит
Материалы по теме
Новичок «Зенита» Луис Энрике заявил о готовности стать «королем РПЛ»
Спорт
Президент «Сьона» назвал дату возвращения Миранчука после травмы
Спорт
«Зенит» ответил на обвинения бразильского клуба во лжи из-за Клаудиньо
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Экс-игрока сборной Бельгии задержали по подозрению в контрабанде кокаинаСпорт, 15:00
АвтоВАЗ начал выпускать Lada Vesta с новой коробкой передачАвто, 15:00
ЕК дала Венгрии энергетические гарантии ради санкций против РоссииПолитика, 14:59
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Богданова до 2026 годаОбщество, 14:58
Замминистра воронежского ЖКХ отправили под домашний арест за хищенияОбщество, 14:55
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 14:55
В Австрии призвали не допустить провала с Сирией как с АфганистаномПолитика, 14:53
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
МВД отвергло обвинения в пытках в отделе полиции в МосквеПолитика, 14:45
Киев ответил на сообщения о датах завершения конфликта на УкраинеПолитика, 14:39
Личный опыт: насколько хороша горнолыжка Каракол — «киргизский Куршевель»Life, 14:38
МРОТ, НДФЛ, платежи в бюджет. Что уже изменилось и к чему готовитьсяPro, 14:37
Стали известны результаты проверки по факту гибели экс-мужа СедоковойОбщество, 14:35
Ассоциация городов Украины заявила о волне арестов мэров по всей странеПолитика, 14:34
Страны Евросоюза договорились о продлении санкций против РоссииПолитика, 14:30