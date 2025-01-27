Защитник «Зенита» и сборной России Караваев выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «Зенита» и сборной России выбыл до конца сезона из-за травмы

У Вячеслава Караваева разрыв «ахилла», он перенес операцию и будет восстанавливаться около семи месяцев

Вячеслав Караваев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник Вячеслав Караваев порвал ахиллово сухожилие на тренировочном сборе в Катаре и пропустит оставшуюся часть сезона, сообщила пресс-служба «Зенита».

Игроку уже сделали операцию, его восстановление займет около семи месяцев.

Караваеву 29 лет, он играет за петербургский клуб с 2019 года.

В этом сезоне он провел 18 матчей за «Зенит».

Также на счету защитника 26 игр и два гола за сборную России с 2019 года.

«Зенит» после 18 туров уступает лидирующему в РПЛ «Краснодару» по дополнительным показателям.