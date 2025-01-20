Канадский хоккеист оформил рекордные четыре хет-трика за 26 дней в КХЛ
Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо первым в КХЛ сделал четыре хет-трика за один регулярный чемпионат, на это ему потребовалось всего 26 дней.
В понедельник Ливо помог уфимской команде победить омский «Авангард» со счетом 4:0.
Ранее рекорд КХЛ делили Владимир Тарасенко, Найджел Доус, Илья Ковальчук и Дмитрий Яшкин, на счету которых было по три хет-трика в регулярке. Тарасенко также оформлял четыре хет-трика за один сезон, но последний из них был уже в плей-офф.
Ливо играет за «Салават Юлаев» второй сезон, до приезда в Уфу играл в НХЛ и AHL.
В этом чемпионате на его счету 35 голов и 20 передач в 42 матчах.
Результаты других матчей:
«Адмирал» — «Ак Барс» — 1:2 после буллитов;
«Трактор» — «Витязь» — 4:3.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите за инаугурацией Трампа в Telegram
В машине Гоши Куценко нашли тело женщины
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов