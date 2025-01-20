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Канадский хоккеист оформил рекордные четыре хет-трика за 26 дней в КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Ливо оформил рекордные четыре хет-трика за 26 дней
Джошуа Ливо принес «Салавату Юлаеву» победу над «Авангардом» со счетом 4:0 и стал первым игроком в лиге, забившим по три шайбы в четырех матчах за одну «регулярку»
Джошуа Ливо
Джошуа Ливо (Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»)

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо первым в КХЛ сделал четыре хет-трика за один регулярный чемпионат, на это ему потребовалось всего 26 дней.

В понедельник Ливо помог уфимской команде победить омский «Авангард» со счетом 4:0.

Ранее рекорд КХЛ делили Владимир Тарасенко, Найджел Доус, Илья Ковальчук и Дмитрий Яшкин, на счету которых было по три хет-трика в регулярке. Тарасенко также оформлял четыре хет-трика за один сезон, но последний из них был уже в плей-офф.

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Ливо играет за «Салават Юлаев» второй сезон, до приезда в Уфу играл в НХЛ и AHL.

В этом чемпионате на его счету 35 голов и 20 передач в 42 матчах.

Результаты других матчей:

«Адмирал» — «Ак Барс» — 1:2 после буллитов;

«Трактор» — «Витязь» — 4:3.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев
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