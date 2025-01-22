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Клуб из Чили объявил о переходе сбежавшего из «Крыльев Советов» игрока

Клуб из Чили объявил о переходе сбежавшего из «Крыльев Советов» Виктора Мендеса
Арендованный в сентябре у ЦСКА Виктор Мендес не явился на сбор «Крыльев Советов». «Коло-Коло» объявил, что подпишет контракт с игроком, но в ЦСКА заявили, что чилийцы торопят события
Виктор Мендес (в центре)
Виктор Мендес (в центре) (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Чилийский «Коло-Коло» анонсировал в соцсети X переход полузащитника Виктора Мендеса, который не явился на сбор самарских «Крыльев Советов» в Турции.

Клуб из Сантьяго сообщил, что игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Мендес играл в самарском клубе с сентября в аренде из московского ЦСКА. «Крылья Советов» тогда писали, что соглашение рассчитано до конца сезона с опцией выкупа.

В самарской команде 17 января заявили, что неявка Мендеса на сбор стала неожиданностью, поскольку на него рассчитывали, а он свое поведение на тот момент никак не объяснил.

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В пресс-службе ЦСКА заявили «Матч ТВ», что удивились сообщению «Коло-Коло».

«Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведем переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан», — сказал директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

Мендесу 25 лет, он провел 12 матчей за сборную Чили. В самарском клубе он отыграл 13 матчей и сделал одну передачу.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Крылья Советов ФК ЦСКА Виктор Мендес
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