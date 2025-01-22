Клуб из Чили объявил о переходе сбежавшего из «Крыльев Советов» игрока
Чилийский «Коло-Коло» анонсировал в соцсети X переход полузащитника Виктора Мендеса, который не явился на сбор самарских «Крыльев Советов» в Турции.
Клуб из Сантьяго сообщил, что игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт.
Мендес играл в самарском клубе с сентября в аренде из московского ЦСКА. «Крылья Советов» тогда писали, что соглашение рассчитано до конца сезона с опцией выкупа.
В самарской команде 17 января заявили, что неявка Мендеса на сбор стала неожиданностью, поскольку на него рассчитывали, а он свое поведение на тот момент никак не объяснил.
В пресс-службе ЦСКА заявили «Матч ТВ», что удивились сообщению «Коло-Коло».
«Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведем переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан», — сказал директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.
Мендесу 25 лет, он провел 12 матчей за сборную Чили. В самарском клубе он отыграл 13 матчей и сделал одну передачу.
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