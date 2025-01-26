«Забавно и странно». Как на Australian Open вели анимационные трансляции

Трансляции турнира Australian Open были показаны благодаря аватарам, которые имитировали действие теннисистов. Как на турнире вели анимационные трансляции — в материале «РБК Спорт»

Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Australian Open, один из четырех турниров Большого шлема, прошел с 12 по 26 января. Соревнования удивили зрителей тем, что во время матчей на официальном YouTube-канале Australian Open транслировал игры, используя искусственный интеллект для создания мультяшных аватаров Nintendo Wii Tennis, которые имитируют действия теннисистов. Трансляции шли с двухминутной задержкой.

Зачем это сделали?

Открытый чемпионат Австралии с 2025 года транслируется по обновленному контракту с телеканалом Nine. Согласно соглашению, которое действует до 2029-го года, турнир «Большого шлема» будет получать за предоставление медиаправ более $53 млн в год. Сами организаторы соревнований не имеют права транслировать игры, если не считать нарезок хайлайтов. Но чтобы обеспечить доступ к матчу в реальном режиме времени для всех желающих, не нарушая при этом авторских прав, была использована технология отслеживания движений в формате теннисной игры Nintendo Wii Tennis.

Кроме того, это способ обойти проблему отсутствия собственных прав на прямую трансляцию. Это обычная практика для спортивных лиг и мероприятий, когда они продают их в выгодных сделках.

«Это часть нашей ДНК — внедрять инновации и стараться заинтересовать различные группы. Мы видим, что таким образом можно привлечь внимание детей младшего возраста или аудиторию поклонников игр. Очевидно, что это не для всех», — сказал директор по инновациям Tennis Australia Мачар Рид.

Рид назвал анимационные трансляции «частью волшебства». «Самое замечательное в этом то, что это реальное движение игроков. Это реальная траектория мяча. Мы превращаем реальное в нереальное. Это часть волшебства», — сказал Associated Press Рид,

Как отреагировали теннисисты и зрители

Реакция на анимационные соревнования в основном положительная. Некоторые зрители даже признаются, что предпочитают смотреть цифровые версии матчей, а не обычные трансляции, потому что это «весело, необычно и доступно для всех». Реакция теннисистов варьируется от удивления до любопытства.

Финалистка US Open 2021 Лейла Фернандес, которая уступила Кори Гауфф в третьем раунде турнира, заявила, что ей было интересно посмотреть на анимированную версию себя. «Иногда я думаю, что это очень точное изображение реального игрока, который играет. Так что это странно. Это забавно и странно», — сказала Фернандес.

Чешка Иржи Лехечка на своей странице в Х назвала забавным момент из трансляции матча Даниила Медведева и Касидита Самрея, когда россиянин разбил камеру на сетке, несколько раз ударив по ней ракеткой.

«Я понятия не имела, что что-то подобное существует, поэтому для меня было довольно забавно это видеть. Может быть, однажды я увижу себя игровым персонажем», — сказал Лехека.

Четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас назвал анимационные трансляции «хорошей альтернативой» платным эфирам.

Фанаты уже привыкают к подобной трансляции. Например, ночные матчи на арене Маргарет Корт между Мэдисон Киз и Габриэлой Руз, а также пятисетовую встречу Даниила Медведева и Лернера Тьена посмотрели около 70 тыс. человек.

Первый матч Новака Джоковича на турнире собрал 95 тыс. просмотров, в то время как победа Жоао Фонсеки над Андреем Рублевым, которая привлекла огромную бразильскую аудиторию, до сих пор была самой просматриваемой трансляцией с 164 тыс. просмотров.

Качество трансляции

Фото: снимок трансляции на Tennis Australia

Если посмотреть на встречу Медведева и Тьена, то становится очевидно, что технология далека от совершенства. Лишь отдаленно напоминающие игроков аватары часто глючат: иногда аватар Медведева появлялся на стороне Тьена, а иногда ракетки исчезали из рук теннисистов.

Цифровой персонаж россиянина едва уловил фирменную жестикуляцию игрока, а мимика была плоской. Тем не менее, траектория мяча была точной, и он ярко и четко отображался на экране.

Были ли ранее подобные трансляции

Это не первый случай, когда спортивные события используют современные технологии для создания цифровых версий матчей. Например, в прошлом году NHL транслировала игру, где игроков заменили на персонажей Looney Tunes, таких как Багз Банни и Гуфи. Также в декабре 2023 года NFL и Disney Plus с сделали альтернативную версию матча между Даллас Ковбойс и Цинциннати Бенгалс с участием героев из мультсериала «Симпсоны», которая была создана на основе искусственного интеллекта с использованием технологии Sony Beyond Sports.