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«Забавно и странно». Как на Australian Open вели анимационные трансляции

Алькарас назвал анимационные трансляции Australian Open «хорошей альтернативой»
Трансляции турнира Australian Open были показаны благодаря аватарам, которые имитировали действие теннисистов. Как на турнире вели анимационные трансляции — в материале «РБК Спорт»
Фото: Cameron Spencer / Getty Images
Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Australian Open, один из четырех турниров Большого шлема, прошел с 12 по 26 января. Соревнования удивили зрителей тем, что во время матчей на официальном YouTube-канале Australian Open транслировал игры, используя искусственный интеллект для создания мультяшных аватаров Nintendo Wii Tennis, которые имитируют действия теннисистов. Трансляции шли с двухминутной задержкой. 

Зачем это сделали?

Открытый чемпионат Австралии с 2025 года транслируется по обновленному контракту с телеканалом Nine. Согласно соглашению, которое действует до 2029-го года, турнир «Большого шлема» будет получать за предоставление медиаправ более $53 млн в год. Сами организаторы соревнований не имеют права транслировать игры, если не считать нарезок  хайлайтов. Но чтобы обеспечить доступ к матчу в реальном режиме времени для всех желающих, не нарушая при этом авторских прав, была использована технология отслеживания движений в формате теннисной игры Nintendo Wii Tennis.

Кроме того, это способ обойти проблему отсутствия собственных прав на прямую трансляцию. Это обычная практика для спортивных лиг и мероприятий, когда они продают их в выгодных сделках.

«Это часть нашей ДНК — внедрять инновации и стараться заинтересовать различные группы. Мы видим, что таким образом  можно привлечь внимание детей младшего возраста или аудиторию поклонников игр. Очевидно, что это не для всех», — сказал директор по инновациям Tennis Australia Мачар Рид.

Рид назвал анимационные трансляции «частью волшебства». «Самое замечательное в этом то, что это реальное движение игроков. Это реальная траектория мяча. Мы превращаем реальное в нереальное. Это часть волшебства», — сказал Associated Press Рид,

Как отреагировали теннисисты и зрители

Реакция на анимационные соревнования в основном положительная. Некоторые зрители даже признаются, что предпочитают смотреть цифровые версии матчей, а не обычные трансляции, потому что это «весело, необычно и доступно для всех». Реакция теннисистов варьируется от удивления до любопытства.

Финалистка US Open 2021 Лейла Фернандес, которая уступила Кори Гауфф в третьем раунде турнира, заявила, что ей было интересно посмотреть на анимированную версию себя. «Иногда я думаю, что это очень точное изображение реального игрока, который играет. Так что это странно. Это забавно и странно», — сказала Фернандес.

Чешка Иржи Лехечка на своей странице в Х назвала забавным момент из трансляции матча Даниила Медведева и Касидита Самрея, когда россиянин разбил камеру на сетке, несколько раз ударив по ней ракеткой.

«Я понятия не имела, что что-то подобное существует, поэтому для меня было довольно забавно это видеть. Может быть, однажды я увижу себя игровым персонажем», — сказал Лехека.

Четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас назвал анимационные трансляции «хорошей альтернативой» платным эфирам.

Фанаты уже привыкают к подобной трансляции. Например, ночные матчи на арене Маргарет Корт между Мэдисон Киз и Габриэлой Руз, а также пятисетовую встречу Даниила Медведева и Лернера Тьена посмотрели около 70 тыс. человек.

Первый матч Новака Джоковича на турнире собрал 95 тыс. просмотров, в то время как победа Жоао Фонсеки над Андреем Рублевым, которая привлекла огромную бразильскую аудиторию, до сих пор была самой просматриваемой трансляцией с 164 тыс. просмотров.

Качество трансляции

Фото: снимок трансляции на Tennis Australia
Фото: снимок трансляции на Tennis Australia

Если посмотреть на встречу Медведева и Тьена, то становится очевидно, что технология далека от совершенства. Лишь отдаленно напоминающие игроков аватары часто глючат: иногда аватар Медведева появлялся на стороне Тьена, а иногда ракетки исчезали из рук теннисистов.

Цифровой персонаж россиянина едва уловил фирменную жестикуляцию игрока, а мимика была плоской. Тем не менее, траектория мяча была точной, и он ярко и четко отображался на экране.

Были ли ранее подобные трансляции

Это не первый случай, когда спортивные события используют современные технологии для создания цифровых версий матчей. Например, в прошлом году NHL транслировала игру, где игроков заменили на персонажей Looney Tunes, таких как Багз Банни и Гуфи. Также в декабре 2023 года NFL и Disney Plus с сделали альтернативную версию матча между Даллас Ковбойс и Цинциннати Бенгалс с участием героев из мультсериала «Симпсоны», которая была создана на основе искусственного интеллекта с использованием технологии Sony Beyond Sports.

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