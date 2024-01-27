«Барселона» проиграла «Вильярреалу», пропустив пять голов

«Барселона» по ходу матча уступала 0:2, но смогла забить два гола за восемь минут и выйти вперед после автогола Байи, но потом пропустила три мяча. Еще два гола «Вильярреалу» не засчитали

Фото: David Ramos / Getty Images

«Барселона» проиграла «Вильярреалу» в 22-м туре чемпионата Испании.

Матч в Барселоне завершился со счетом 3:5.

К 22-й минуте мяч дважды побывал в воротах хозяев, но голы были отменены. На 41-й минуте у гостей забил Жерар Морено, на 54-й — Ильяс Ахомаш. Каталонцы ответили точными ударами Илкая Гюндогана (60) и Педри (68), а на 72-й минуте игрок гостей Эрик Байи срезал мяч в свои ворота.

Однако «Барселона» не смогла удержать победу, пропустив на 84-й от Гонсалу Гедеша, а в компенсированное время матча — от Александера Серлота (90+9) и Хосе Луиса Моралеса (90+12).

На 90-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Вильярреала» за игру рукой, но после видеопросмотра отменил решение.

«Барселона» с начала года пропустила больше любой другой команды из топ-5 лиг Европы — 18 голов в восьми играх. На втором месте «Севилья» (13 в 6), на третьем — «Фрозиноне» (13 в 4).

Гюндоган впервые за 32 матча в «Барселоне» записал на свой счет гол+пас.

В следующем туре «Барселона», у которой прервалась трехматчевая победная серия, сыграет с «Осасуной» 31 января.

«Вильярреал», впервые победивший за четыре матча, встретится с «Кадисом» 4 февраля.