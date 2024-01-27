«Барселона» проиграла «Вильярреалу», пропустив пять голов
«Барселона» проиграла «Вильярреалу» в 22-м туре чемпионата Испании.
Матч в Барселоне завершился со счетом 3:5.
К 22-й минуте мяч дважды побывал в воротах хозяев, но голы были отменены. На 41-й минуте у гостей забил Жерар Морено, на 54-й — Ильяс Ахомаш. Каталонцы ответили точными ударами Илкая Гюндогана (60) и Педри (68), а на 72-й минуте игрок гостей Эрик Байи срезал мяч в свои ворота.
Однако «Барселона» не смогла удержать победу, пропустив на 84-й от Гонсалу Гедеша, а в компенсированное время матча — от Александера Серлота (90+9) и Хосе Луиса Моралеса (90+12).
На 90-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Вильярреала» за игру рукой, но после видеопросмотра отменил решение.
«Барселона» с начала года пропустила больше любой другой команды из топ-5 лиг Европы — 18 голов в восьми играх. На втором месте «Севилья» (13 в 6), на третьем — «Фрозиноне» (13 в 4).
Гюндоган впервые за 32 матча в «Барселоне» записал на свой счет гол+пас.
В следующем туре «Барселона», у которой прервалась трехматчевая победная серия, сыграет с «Осасуной» 31 января.
«Вильярреал», впервые победивший за четыре матча, встретится с «Кадисом» 4 февраля.
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