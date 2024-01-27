«Реал» благодаря волевой победе поднялся на первое место в Ла Лиге
Мадридский «Реал» победил «Лас-Пальмас» в 21-м туре чемпионата Испании и сместил «Жирону» с первого места в турнирной таблице.
Матч в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария завершился со счетом 1:2. Хозяева открыли счет на 53-й минуте — отличился Хавьер Муньос. Гости ответили точными ударами Винисиуса Жуниора (65) и Орельена Тчуамени (84).
«Реал» выиграл пятый матч подряд в Ла Лиге и с 54 очками занимает первую строчку. У «Лас-Пальмаса» 31 очков и восьмое место.
«Реал» взял очки в шести из семи последних гостевых встреч с канарской командой (пять побед, одна ничья и одно поражение).
«Лас-Пальмас» пропустил меньше всех голов в первом тайме (два) среди клубов топ-5 лиг Европы. Второе и третье места по этому показателю делят ПСЖ и «Интер» (по три).
Следующим соперником мадридцев будет «Хетафе» 1 февраля, а «Лас-Пальмас» 3 февраля сыграет с «Гранадой».
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