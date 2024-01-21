«Реал» на 99-й минуте обыграл аутсайдера с одной победой в сезоне
Мадридский «Реал» победил аутсайдера чемпионата Испании «Альмерию» в 21-м туре, забив на девятой компенсированной минуте.
Матч в Мадриде завершился со счетом 3:2. У гостей отличились
Ларжи Рамазани (на первой минуте) и Эдгар Гонсалес (43). У хозяев забили Джуд Беллингем (57, с пенальти), Винисиус Жуниор (67) и Даниэль Карвахаль (99).
Арбитр встречи несколько раз обращался к VAR и три раза принимал решения в пользу хозяев (назначив пенальти, отменив гол «Альмерии» на 62-й минуте и засчитав мяч Винисиуса Жуниора). Гол Беллингема на 77-й минуте не засчитали из-за офсайда.
На 97-й минуте красную карточку получил главный тренер «Альмерии» Гаиска Гаритано, также в компенсированное время Беллингем, Карвахаль и Эдуарду Камавинга у «Реала» и Луис Суарес Чаррис у «Альмерии» заработали по желтой карточке.
«Реал» пропустил от Рамазани самый ранний гол в матче с 2015 года и впервые с сезона 2003/04 проигрывал к перерыву 0:2, ни разу не пробив по воротам.
Беллингем впервые реализовал пенальти за «Реал» в турнире после трех неудачных попыток.
«Альмерия» замыкает турнирную таблицу с шестью очками, выиграв в сезоне только один матч в Кубке Испании в конце октября.
У «Реала» 51 очков и первое место.
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