Футболист «Аталанты» Миранчук забил гол в матче с «Удинезе»

Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счет в матче Серии А с «Удинезе»

Российский полузащитник отличился на 33-й минуте после прострела в штрафную Шарля де Кетеларе. Это второй гол Миранчука за месяц и третий в этом сезоне

Алексей Миранчук (Фото: Spada / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счет в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».

Миранчук забил на 33-й минуте, замкнув прострел Шарля де Кетеларе. Бельгиец также отдал голевую передачу автору второго гола «Аталанты» Джанлуке Скамакке в компенсированное время первого тайма.

Счет игры в Бергамо после первого тайма 2:0.

Миранчук забил третий гол в 18 матчах сезона за «Аталанту» во всех турнирах и второй за месяц — 3 января он отличился в кубковой встрече с «Сассуоло» (3:1).

Также на счету 28-летнего россиянина пять голевых передач.

В декабре агент игрока Вадим Шпинев говорил о возможном уходе Миранчука в другой европейский клуб, но спустя месяц на фоне удачной игры россиянина заявил, что тот останется в «Аталанте» до конца сезона.

«Аталанта» идет на пятом месте в чемпионате Италии, а в Лиге Европы вышла в 1/8 финала.

«Удинезе» — 16-й в Серии А.