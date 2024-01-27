Футболист «Аталанты» Миранчук забил гол в матче с «Удинезе»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счет в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».
Миранчук забил на 33-й минуте, замкнув прострел Шарля де Кетеларе. Бельгиец также отдал голевую передачу автору второго гола «Аталанты» Джанлуке Скамакке в компенсированное время первого тайма.
Счет игры в Бергамо после первого тайма 2:0.
Миранчук забил третий гол в 18 матчах сезона за «Аталанту» во всех турнирах и второй за месяц — 3 января он отличился в кубковой встрече с «Сассуоло» (3:1).
Также на счету 28-летнего россиянина пять голевых передач.
В декабре агент игрока Вадим Шпинев говорил о возможном уходе Миранчука в другой европейский клуб, но спустя месяц на фоне удачной игры россиянина заявил, что тот останется в «Аталанте» до конца сезона.
«Аталанта» идет на пятом месте в чемпионате Италии, а в Лиге Европы вышла в 1/8 финала.
«Удинезе» — 16-й в Серии А.
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